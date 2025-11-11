idezojelek
A Helyzet

A hírek alkotói

Egy évtizedek óta folytatott gyakorlat került napvilágra, amelyet nem lehet elég komolyan venni.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
BBCsajtóAmerikaTrump 2025. 11. 11. 5:00
Fotó: Hannah McKay

Még réges-régen, amikor a sajtó is másként működött, mint ma, a BBC fogalom volt. A szavahihetőség és a megbízhatóság szinonimájaként emlegették a nagy öregek, pártatlanként és iránytűként tekintettek rá. Persze ez már akkor se volt igaz, a britek mindig is politizáltak a sajtó irányításával, de elegánsan és viszonylag észrevétlenül csinálták, úgy manipuláltak, hogy az nem volt egyértelmű. Nem volt nagy titok, száz év alatt a szakma minden csínját-bínját megtanulták, a hitelesség patinája pedig beborította a közszolgálati óriáscéget. Nem volt harsány és szenzációhajhász, de könnyű volt a híreikre támaszkodni. Aztán mára mindent elveszítettek, amiért valaha tisztelték őket az olvasók és a többi újságíró.

Az egész világ rácsodálkozik, hogy a BBC hogyan hamisíthatott meg tudatosan egy amerikai elnöki nyilatkozatot, szándékosan kivágva egy mondatot, amely teljesen más értelmet ad Donald Trump szavainak. Nyilvánvalóan szándékos csúsztatás történt, ráadásul ne feledjük, a BBC brit, vagyis nekik Amerika külföld. De ők vannak olyan nagyok és befolyásosak, hogy a világ el fogja hinni, hogy Trump azt mondta, amit a BBC-n látnak. Mikor kiderült, hogy a világot csak ők akarják így láttatni, összeomlott a kártyavár, a brit sajtó zászlóshajója egyszerűen politikai fegyverként használta a tekintélyét. Most már nem elegánsan és hitelesen, nem mikromanipulációval, hanem úgy, ahogy manapság szokás, direkt módon, otrombán.

A liberális hírgyárak ilyenek, mert az a céljuk, hogy Trump ne legyen amerikai elnök, ne sikerüljön naggyá tennie Amerikát, ne működjenek a tervei. Az álhírek világának urai lettek, mert a CNN-t sose ismerte el az egész világ igazi hiteles forrásnak, ott az Öböl-háború óta folyamatos volt a lejtmenet, nehéz volt őket pártatlannak látni. 

A példákat lehet hosszasan sorolni, ki merre van bekötve, hogyan építette fel a hitelessége imázsát, hogy közben folyamatosan gyártsa az álhíreket. A néző-olvasó pedig elhihette, hogy amit lát, az igaz. Mert megírta az újság, mert bemondta a tévé, vagy mert ott volt a telefonján és ő olvasta. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A liberális sajtómanipulációs módszer ugyanis ez, akár teljes sületlenséget is le mernek írni, az egyszeri olvasó úgyse néz utána, hiszen ő fogyasztóként csak belecsipeget a hírekbe, és elhiszi, amit el akar hinni. Aki gyűlöli Trumpot, az kap egy pluszmuníciót kocsmai és családi beszélgetésekhez, ahol bírálni lehet az amerikai elnököt. A kicsit kevésbé elkötelezett olvasó pedig eljut oda, hogy mindenki hazudik, senkinek se lehet elhinni semmit. 

Ez viszont nem igaz, igenis létezik komolyan vehető sajtó és tisztességes újságíró. A szóban forgó hírgyárak gátlástalanok és tervszerűen működnek, rengeteg pénzből és szoros hálózatot fenntartva, ezernyi csatornán kapcsolódva pénzemberekhez, pártokhoz, civil szervezetekhez, s politikai munkát végeznek. De át lehet látni a szitán, ha valaki használja az eszét – márpedig abban a korban, amikor profi manipulátorok kezébe került a hírközlés, és minden percben visszaélnek az erőfölényükkel ez elengedhetetlen –, akkor kiderül az igazság. Vagy legalábbis annak egy szelete.

A BBC-manipuláció lebukásának elvben el kellene sodornia mindent, hiszen nem csupán a vezérigazgató és az ügyvezető igazgató a felelős ebben az ügyben. Egy évtizedek óta folytatott gyakorlat került napvilágra, amelyet nem lehet elég komolyan venni. De ne feledjük, aki el akarja hinni, hogy a BBC ma is a szakma csúcsa és tökéletesen megbízható, az úgyis el fogja hinni, dacára minden bizonyítéknak. A hit pedig könnyen megzavarja a politikai éleslátást. Az álhírgyárak pedig ezt pontosan tudják. 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu