A rettegés foka

Tiltakozását fejezhetné ki ugyanakkor a balliberális értelmiség egésze, köztük Ungváry Krisztián akkor is, ha azt hallják ugyanerről a társaságról, hogy vidéken úgynevezett „Élettér Munkacsoportot” hoztak létre a cigányság által elfoglalt terek visszafoglalása érdekében. Az egyik tagjuk, Bíró László pedig úgy lehetett a baloldal közös borsodi választási jelöltje, hogy ezt megelőzően minden következmény nélkül pocskondiázhatta, illetve a fasiszta gúnynevet használva „tetűcsúszdásoknak” nevezhette a magyar zsidóságot. Nyilván meg kell döbbennie egy történésznek azon is, hogy ha az ilyen politikusokkal minden szemrebbenés nélkül összefogást hirdet a választáson szinte az egész ellenzék.

De harsonákat fújhatna egy történelemmel foglalkozó szakember akkor is, ha egy gyurcsányista pártkatona, László Imre, újbudai polgármester szájából azt hallja, hogy Adolf Hitlert dicsőíti, mondván: a diktátor milyen nagy eredményeket ért el, a munkája Németország felemelkedését hozta. Aztán annyira belelendül a nácik fényezésébe, hogy egy következő megszólalásában összekeveri Nelson Mandelát Josef Mengelével.

Lenne tehát miért kongatnia a vészharangot Ungváry Krisztiánnak, ha az igazán aggasztó megnyilvánulásokra koncentrálna, amelyek sajnos a mai napig árnyékot vetnek a magyar politikai kultúrára.

De nem. Ungváry Krisztián nem ezt teszi. Nem a náciktól retteg ugyanis, hanem Orbán Viktortól és a kormányától, pontosabban zsigerből gyűlöli a jelenlegi kabinetet. Ezért kapaszkodik bele minden apró szalmaszálba, kiforgatva az olyan mondatokat is, amelyeknek a szándékuk szerint semmi köze sincs a nemzetiszocialistákhoz.

Most például azért nácizta le Gulyás Gergelyt, mert a Miniszterelnökséget vezető miniszter ki merte ejteni a száján a „faj” kifejezést, amikor Brüsszel magyarokkal szembeni elfogultságáról beszélt. Tarthatjuk ezt a beteges Orbán-fóbia újabb megnyilvánulásának is Ungváry részéről, de az is lehet, hogy valahol mélyebben, a lélek bugyraiban kell keresni a bajt. Ungváry ugyanis a hírek szerint már-már beteges vonzalmat érez a náci katonai egyenruhák iránt. Gyűjti ezeket, és kereskedik is velük. Élünk a gyanúperrel, hogy néha fel is próbál közülük egyet-egyet, aztán a tükörbe néz, és csodálja magát. Néha pedig akaratlanul felvillanhat az agyában ez a kép. Aztán egy darabig mindenhol csak nácikat lát, ott is, ahol nincsenek, míg el nem éri a rettegés legfelsőbb fokát.

Borítókép: Ungváry Krisztián (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)