Bragg, maga a soros!

Politikai perhez politikai ügyész dukál. A Donald Trump elleni vádemelés – amely formailag egy hallgatási pénz elszámolásával kapcsolatos – politikai jellegét támasztja alá, hogy az ügyészt, Alvin Bragget a volt amerikai elnök ellenlábasa, Soros György pénzelte a szervezetein keresztül. Az amerikai ügyészeket ugyanúgy választják, mint a politikusokat: pártokba rendeződnek, kampányolnak, amihez persze sok pénzre van szükségük, majd a polgárok döntenek róluk.

Bragg egyike annak a több tucat „reformügyésznek”, akiknek megválasztását a tőzsdespekuláns nyíltan támogatta, dollártízmilliókat költve el. Soros nem rejti véka alá szándékát az igazságszolgáltatás liberális átalakítására: a The Wall Street Journalben nyíltan kimondta, a jövőben sem hagy fel ezzel. Tekintve, hogy Amerikában az ügyek jó része a bíróságokon dől el, az ügyészek finanszírozása Soros szempontjából hatékonyabb beavatkozás liberális álmainak megvalósítására, mint ha ugyanezt a pénzt politikusokra fordítaná. Az ügyész ugyanis kiskirály a körzetében. Ezt mutatja Alvin Bragg példája, aki most azzal kérkedhet (a brag ige ugyanis ezt jelenti): hiába él a volt elnök Floridában, egyes ügyei az ő körzetébe esnek, így adu akadt a kezébe (a trump pedig adut jelent).

Hollywoodban aligha innen, az Üllői útról szorulnak tanácsra, de minden összeáll egy jó forgatókönyvhöz, a telt idomú Stormy Daniels­szel együtt meg pláne. A harlemi szegénylegény, aki már a Harvardon pallérozódott, egyben az első fekete, akit a puccos Manhattan ügyészének választottak, valamint az ezüstkanállal a szájában született, hófehér Trump. Micsoda ellenpontozás! – Mindenki egyenlő a törvény előtt. Nincs az a pénz, az a hatalom, hogy megváltoztassa ezt az elvet! – veti oda Bragg, ami olyan meghatóan hangzik, hogy már nyúlunk is a sírókészlet után, csak közben eszünkbe jut, hogy hősünket, a legkisebb Bragg gyereket Filantróp György pénze juttatta a posztjára. Bragg bizonyított is azóta: az ő mozijában a New York-i betörőknek nem kell reszketniük, a liberális álmot ülteti gyakorlatba.