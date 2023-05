Ember a Holdról

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester elutazott Ukrajnába, és ha már ott van, megállt az ikonikus bucsai Banksy-festmény mellett, s le is fotóztatta magát. Az aktivistákat alulmúló stílusú politikus a festmény mellett úgy mosolyog, mintha családi nyaraláson volna, s a Facebookon azt osztaná meg, hogy sikerült eljutnia a Kanári-szigetekre. Csakhogy ez egy konkrét, most is zajló konfliktus véres epizódjának virtuális vetülete, amellyel óvatosan kell bánni. Banksy nem azért lett híres, mert kiváló festő, hanem mert új stílusú gerillamarketinget használ. A polgármester pedig felül a háborús vonatra, mert feltehetően fogalma sincs, mi történik körülötte.

Ez ugyanis katasztrófaturizmus s nem politizálás.

Magánemberként is felháborító, ha valaki az auschwitzi haláltábor előtt mosolyog, az emberiség történelmében túl sok az olyan mészárlás, ahol emlékezni kell és lehet, s nem büszkélkedni a hatalmas tettel, hogy eljutottam oda. Ez természetesen nem Baranyi Krisztináról szól, a lelkiismeretével ő maga számoljon el. Egy olyan baloldali trend alakult ki, hogy az önjelölt vezetők, mindentudó politikusok összekeverik a politizálást a médiainfluenszerkedéssel. Megválasztott politikusokról, köztisztviselőkről beszélünk, akik azt képzelik, a választáson elért siker után bármit megtehetnek, hiszen már elnyerték az áhított állást. Nem így van. Az egyetemista is boldog a sikeres felvételit követően, de már az első nap érzi, hogy most kezdődik a munka. A polgármester feladata a rá bízott település irányítása, az ott élők érdekeinek minél hatékonyabb képviselete.