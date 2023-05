Ügynökök a Fideszért

Itt van nekünk továbbá az örökös morcos Szabó Tímea, aki szerintem álmában is duzzog, mindenesetre értelmes választ adni, kifejezni bármit hagyományos kommunikációs eszközökkel képtelen. Vagy a nagyszerű Hadházy Ákos, aki mindig mindent rögzít, de rögzítsük azt is rögtön, hogy végtelenül ügyes, szép és okos fiacskája be is int annak, aki nem tetszik neki. Fekete-Győr Andrásról már ne is szóljunk, bájos, amikor előkelő budai látogatók beleprolisodnak félórára a baráti körükbe. És ne feledkezzünk el a rohamosztagos Jámbor Andrásról, aki annyit olvasott már az ideológiai felforgatásról, hogy derék értelmiségiként vörös szerepjátékot rendez magának és negyvenkét követőjének.