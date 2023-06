A gyilkos eszme

Alapvetően a lőszerek lényege, hogy egészségügyi kockázatokkal járjanak, extrém mértékű kockázatot jelent, hogy szétlövi a tankot, és abban emberek ülnek. A fegyvereket nem azért gyártják, hogy környezetkímélőek legyenek vagy finoman, óvatosan üssék át a páncélzatot. A modern hadviselésben pedig ezek is fontos tényezők, úgy tűnik, a zöldfordulat a háborúban is eljött, a cél a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású háború. Az ördög persze a részletekben rejlik, hiszen

a lőszerek jó eséllyel meg fognak érkezni Ukrajnába, esetleg kazettás bombákat is kap majd Kijev, hogy még pokolibb legyen a hadszíntér, az amerikai fegyvergyárak pedig nem győzik majd számolni a pénzüket.

A gyengítetturán-tartalmú lövedék nem nukleáris fegyver ugyan, de nem is hagyományos lőszer. Az ilyet valóban nagyon óvatosan kell kezelni, főleg politikailag. A másik oldalon tudjuk, hogy taktikai atomfegyverek telepítése kezdődött meg, és Belarusz elnöke jelezte, be is vetné azokat a rakétákat, ha szükséges. A taktikai atomfegyver már nukleáris, de nem az a világpusztító szerkezet, amelyről filmeket csinálnak. Eredetileg az atomfegyvereket azért fejlesztették ki, hogy azokat soha senki ne használja, de elrettentő erőként maradjon a silókban, így őrizve a fagyos békét.

Persze mégis használták az amerikaiak, hogy utána elmagyarázzák, nem volt más lehetőségük, csak így lehetett térdre kényszeríteni Japánt, s az még hálás is nekik az atomcsapásért. Ma pedig már mindenki tudja, hogy milyen pusztításra képes egy nukleáris fegyver, fél is tőle a fél világ. Épp ezt tudják kihasználni a háborús héják.

Ügyesen kitalált háború ez, bár kissé ügyetlenül van tálalva a világ népeinek. A kicsit nukleáris fegyvertől ugyanúgy fél mindenki, mint a nagyon nukleáristól, a szómágia nem segít. Csak nagyon-nagyon kicsit kell megkapargatni a hivatalos nyilatkozatokat, és kiviláglik a vért kívánó, brutális hadigépezetet mozgató emberek mértéktelen cinizmusa és gonoszsága. Senki se beszél békéről, csak igazságos harcról és reménybeli sikeres ukrán offenzíváról, valamint újabb fegyverekről, amelyek áttörést jelenthetnek a háborúban.

Térképeket rajzolgatnak teljesen légből kapott adatok alapján komolynak tűnő elemzők és honlapok, megmagyarázva, mi miért történik, miközben lényegében semmilyen információt nem lehet komolyan venni. A háború irányítói akarják a harcokat, a vért és a pusztulást, ők azt várják, mikor tudják elküldeni az újabb és újabb leleményes szerkezeteket, amelyek környezettudatosan tudják kiirtani a szemben álló hadoszlopot. Persze nem olcsón, de nyakunkon az ökológiai katasztrófa, és sajnos még nincsenek elektromos meghajtású tankok és csapatszállítók, de talán a szépséges jövőben lesznek olyanok is.

Feltehetően egyszerűbb volna nem megölni azokat az embereket, nem pusztítani ki egy egész országot, de az sokkal kevesebb pénzt fialna, és cseppet se érné meg a befektetőknek. Ezt lényegében az Apostoli Szentszék és Magyarország szorgalmazza. Erkölcsileg nem lehet más a döntés. Ugyanis embert ölni nem szabad.