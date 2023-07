A magyar Gollam

El kell ismerni, szívós egy jószág ez a Ferenc. Ahogy mondani szokás: küzd, mint malac a jégen. Amikor kormányon volt, akkor azért küzdött, hogy örökre ott is maradjon – ez 2006 ősze után is évekig sikerült neki, holott egy őszödi szintű botrányba még banánköztársaságokban is bele szokás bukni. Ellenzékből pedig azért teper (már vagy tucatnyi vesztes választással a háta mögött), hogy újra a kondérhoz férjen. Átlag halandók ennyi pofon után rég föladták volna, s átnyergelnek a nehéziparba. Ám Ferenc nem ilyen. Ő küzd. Mondjuk ha 2006 őszén kevésbé küzd, s nem szemkilövetésekkel hosszabbít kormányzati vergődésén, hanem lemond, talán még ma is lenne értelmezhető magyarországi baloldal – nem csupán ez a mostani CIA-s Muppet-show.

Ha akkor lett volna elég esze elengedni a kormányrudat, megfékezni saját hatalmi tébolyát, tán nem utálja őt meg végérvényesen a nemzet.