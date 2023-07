Ez az önsorsrontó európai politika – amely során a hivatalos uniós tisztségviselők letagadják, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok riválisok is lehetnek – eddig lényegében a füstös irodákban történt, már ha dohányzik ma még bárki is Brüsszelben. Fiona Scott Morton pozícióba helyezését viszont teljesen nyíltan nyomják le mindenki torkán, ritka egységet teremtve ezzel a híresen teszetosza és alkalmatlan Európai Parlament frakciói körében. A fő tiltakozók a fran­ciák, az amerikaiak főleg az ő érdekeiket sértik, hiszen az Európai Unióban is zajlik a dominanciaharc Párizs és Berlin között. Morton pedig az az amerikai lehet, aki tanácsaival segíti eldönteni az állami támogatások mértékét, a versenyjog reformját, vagyis stratégiai kulcspozíciójával akár vissza is élhet. Csak a becsületességében lehet bíznunk.

Lehet, hogy Morton talpig becsületes. Vannak, akik máig elhiszik, hogy minden világok legtökéletesebbike a nagy vízen túli mennyország, a fékek és ellensúlyok otthona, ahol emberi jogokkal kenegetik az emberek demokratikus füle tövét. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester egyike ezen álmodozóknak, aki a borzasztóan unalmas padsztori újrahasznosított fordulatában örömét fejezte ki, hogy a Tompa utcából az amerikai nagykövet rezidenciájára került a sokszínű bútor. Baranyi szerint akkor jó helyre került a pad, feltehetően utalva a melegjogok bajnokára az újnáci Magyarországon. A szabadság hazája és a bátrak otthona befogadta a sokat szenvedett padot, véli Baranyi. Pedig nem fogadta be, nem az a pad, és bizony minimálisan se érdekli Washingtont, ki hogyan él.

Mert ez nem egy hollywoodi mese.