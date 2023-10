A DK cukrosbácsiprojektje

Félreérthetetlen jelek utalnak arra, hogy a Demokratikus Koalíció, élén a fáradhatatlanul hatalomra törő Gyurcsány Ferenccel, ismét a gyanútlan ifjúságot célozta meg. A neokommunista párt nemrég olyan, trendinek szánt mobilapplikációval jött ki, amely a DK plusz nevet viseli, és mindenben megpróbál a fiatalok kedvében járni. Maga Gyurcsány cár szokásos szerénységével úgy jellemezte az appot, hogy ilyen ajándékot még senki nem adott, és azt is közölték: kormányváltó eszközről van szó.

Úgy fogalmaztak: „a kormányváltás a kezünkben van”.

Ha azonban kivételesen őszinték akartak volna lenni, azt tették volna meg mottónak, valódi céljaikat feltárva: „az ifjúság a kezünkben van”. De vajon van-e erre reális esélyük? Erre mondják népiesen: éhes disznó makkal álmodik. A 2006-os nemzetverető ugyanis már sokadszorra fut neki a zsengébb korúak, fiatalabb évjáratúak behálózásának, a szélsőbaloldali DK-akolba édesgetésének. Legutóbb ez év tavaszán rugaszkodtak neki több ízben is annak az embert próbáló feladatnak, hogy a fiatalok gondosan kiválogatott csoportja előtt hitelesen jelenítsék meg a „Feri jó fej”-imidzset. A közösségi oldalára feltöltött videói szerint a DK-vezér halált megvető bátorsággal válaszolt a fiúknak-lányoknak és persze mindenféle, pártjához kötődő programokat kínálgatott nekik. A mostani nekigyürkőzés azonban arra enged következtetni, hogy ezek a kísérletek nem váltották be a hozzájuk fűzött várakozásokat, emiatt is kellett egy új mézesmadzagot elhúzni a célközönség előtt.