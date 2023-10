Az ötvenegyedik tagállam

Nemrégiben lapunk beszámolt arról is, hogy időről időre felbukkan egy-egy brüsszeli vezető, aki egyengetni kezdi az amerikai óriásvállalatok útjait. Így tett az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatója is, aki nemrégiben azt ecsetelte, hogy Európának még évtizedekig szüksége lesz az amerikai energiára. Ez a kijelentés jelzés volt mindazok felé, akik eddig ódzkodtak hosszabb távon elköteleződni a tengerentúli energiacégek mellett.

Érdemes emlékezni arra a brüsszeli tervezetre is, amely szerint a jövőben nem kellene feltüntetni az élelmiszereken, hogy génmanipulált technológiával készültek.

Így enyhítenének a génmódosított élelmiszerek európai szabályozásán. Vajon minek és kinek az érdekében?

Az bizonyos, hogy ezzel a lépéssel a többségében külföldi – elsősorban amerikai – termelőktől importált, génmódosított élelmiszerek kerülnének előnyösebb helyzetbe a szigorúan szabályozott tevékenységet folytató európai termelőkkel szemben. Na, akkor most jön az egymillió dolláros kérdés: miért oldotta fel Brüsszel az ukrán gabonaimport tilalmát, amikor azzal saját tagállamainak is árt?