A Helyzet

Birodalmi gőg

A régi nagyok nem hajlandók haladni a korral, saját magukat örökös vezetőknek tekintik, megrendíthetetlen monolitoknak, igazodási pontoknak.

Európai UnióMerzMagyarország 2025. 12. 01.
Nem először, de nem is utoljára derül ki tisztán, mekkora bajban van az Európai Unió. A német kancellár szerint ugyanis Orbán Viktornak engedélyt kellett volna kérnie, hogy Moszkvában tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal, s mivel ilyen kérvényt nem nyújtott be megfelelő helyekre, a magyar miniszterelnök kalandorpolitikát folytat. Friedrich Merz kijelentése egyértelmű válságtünet. Egyetlen ország vagy hatalmi szövetség sem tudja pontosan meghatározni, milyen erős a valóságban, csak utalni tud rá, hogy valójában mire képes, s ezt a kívülállók vagy elhiszik, vagy nem. 

Az Európai Unió egyik vezető hatalmának első embere áthágja a diplomáciai szabályokat, nem létező megállapodásra hivatkozik, s nyíltan kijelenti, hogy a magyar kormányfő helytelenül járt el. Az erős EU kihasználná Orbán Viktor diplomáciai jártasságát és ügyességét, a nemzetközi nagyhatalmak vezetőivel ápolt személyes jó viszonyát. Örülne annak, hogy az egyik tagállam vezetője jó eséllyel az unióba hozza a békeszerződés aláírását, s nem próbálná aláásni a magyar törekvéseket.

De ez egy gyenge EU, amely cseppet sem egységes, és a vezetői is tétovák. Ahogy korábban a holland kormányfő is kijelentette, térdre kell kényszeríteni Magyarországot, úgy Merz sem fukarkodik a birodalmi gőg szavaival. Mert az ő szemükben Magyarország periféria, egy akadékoskodó kis ország, amely velük ellentétben valóban képes védeni az érdekeit, és nem fogadja el a neki felajánlott kispadot a harmadik sor szélén. Veszélyes a nagy, kék-sárga vízióra az ilyen ország. Mert lehetnek követői, már vannak is, olyan eszmeiséget képvisel, amely teljesen idegen a kilencvenes évekbe kövült EU-tól. 

A régi nagyok nem hajlandók haladni a korral, saját magukat örökös vezetőknek tekintik, megrendíthetetlen monolitoknak, igazodási pontoknak. Németország dönt, véleménye törvényerejű. Csakhogy a szépen felépített modell az évtizedek során rideggé vált, elkezdett töredezni, súlyos politikai és gazdasági hibák sorozata azt eredményezte, hogy a tagállamok egy része megkérdőjelezi az „örökös” berendezkedést. Teljes joggal, hiszen ne feledjük, egyetlen országközösség sem működőképes anélkül, hogy a tagok megtalálják a számításukat. Amikor a tagság lemondásokkal, nélkülözésekkel, háborús veszéllyel jár, akkor ideje átgondolni a jövőt. Ehhez társul a birodalmi gőg, amely nagyon csúnyává tud tenni mindenkit. Az a lenéző, gúnyos mosoly, amely megengedhetetlen szövetségesek között. Főleg úgy, hogy elméletileg az unió tagállamai jogilag egyenrangúak.

De amíg a világ a világ, nem fogják Magyarországot befogadni a nyugati rátartiak. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy Brüsszelben alkotmányos forradalom alakul ki, és a tagállamok vezetői felismerik saját érdekeiket, a magyar eszmeiség pedig valóban patrióta fordulatot eredményez. De ne gondoljuk, hogy ezt annyira könnyű megvalósítani. Ehhez józan és erős vezetők kellenek, akik visszautasítják a birodalmi gőgöt, és megkövetelik mindenkitől azt, ami országaiknak jár. A régi gárda zsoldoshálózata ugyan nem olyan megrengethetetlen, mint tíz éve volt, de azért ma is bitang erős, legyen szó médiáról vagy zsíros és titkos szerződésekről a megfelelő emberek között. 

Az Európai Unió reformja elengedhetetlen, roppant fontos, ha a jövőt is úgy képzeljük el, hogy létezik az európai államok közössége. Ha a mamutokra hagyjuk az unió irányítását, akkor előbb-utóbb eljelentéktelenedik a kontinens, s visszatérnek a marakodás évei minden távolabbi vízió hiányában. 

A béketárgyalásokat pedig elviszik Genfbe, Londonba, esetleg Bangkokba vagy Asztanába. De tévén azért majd nézhetjük.

 


