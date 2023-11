Besült csodafegyverek

Gelencsér Ferenc Momentum-vezér is az előválasztást javallja, hiszen már 2021-ben is mennyire bevált, „hatalmas számban mozgatta meg a változást akarókat országszerte”. Például az ő akkori pártelnökét, Fekete-Győr Andrást is megmozgatta: a kutya nem szavazott rá, ezért lemondott, s hazament rollert mosni.