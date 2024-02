Kiszállhat-e Joe Biden?

Pedig Trump csak szűk négy évvel fiatalabb a 81 esztendős Bidennél. Nem is annyira a korukról van persze szó, mint a szellemi frissességükről. Trumpot sok mindennel vádolják, mentális hanyatlással azonban nem. Ez most döntő tényező lehet. Ugyan az exelnök is nyilatkozik időnként „érdekes” dolgokat, de a közvélemény már tudja, ez működésmódjának a része. Biden esetében viszont hívei számára is egyre riasztóbb a hanyatlásának az üteme, amelyre a minap egy egyébként más okból készült jelentés világított rá, felróva az elnök rossz memóriáját és megfogyatkozott képességeit. Biden lebucskázik a repülőgép lépcsőjén, elesik a díszsorfal előtt, a zakóját nem tudja egyedül felvenni, rég halott embert szólongat a közönség sorai­ból, húsvéti nyúlnak beöltözött animátor igazítja útba, elszunyókál a konferencián és összekeveri a szezont a fazonnal – a közösségi média kíméletlen kora pedig nap mint nap újrajátssza e felvételeket.

Állapotának javulására nem lehet számítani.

Ami sokáig kényelmes volt az Amerikát a háttérből elnavigáló washingtoni elitnek (mélyállam, brrr), az egyszerre kínossá lett. De mégis, mit tehetnek a demokraták?

Nyakig ülnek ugyan a slamasztikában, egy-két menekülőút mégis adódik a számukra. Leszámítva talán a legnyilvánvalóbbat: kipréselni valahogy Bidenből egy-két mondatot, miszerint nem vállalja az új megméretést, és örömmel adja át a stafétabotot Kamala Harrisnek. Az 59 éves alelnök korban ugyan ideális, de igen népszerűtlen. 2021 óta a legkevésbé sem keltette azt a benyomást, hogy agg főnöke helyébe léphetne. Dugdossák is el a nyilvánosság elől, mint a lopott biciklit. Tovább kell tehát keresgélni. Ráadásul az előválasztások folytatódnak, a március eleji „szuperkedd” után már minden puszta formalitás lehet.

A nyári elnökjelölő konvenciók elteltével pedig már nyomtatják a szavazólapokat az előszavazások miatt.

Mai állás szerint tehát a demokraták azzal járnának a legjobban, ha Bidennel legkésőbb a nyár elején bedobatnák a törölközőt, ő pedig másvalaki támogatására kérné fel a pártküldötteket. De ki lenne a sötét ló? A volt first lady, Michelle Obama jól ismert ugyan, de semmi kedve hozzá, hogy Hillary Clinton útját járja be. Ráadásul Amerika még nem annyira (szín)vak, hogy Kamalával párban, két fekete nőként ne festenének karikaturisztikusan. Időnként felröppen Gavin Newsom neve is, de Kalifornia kormányzóját például túl liberálisnak tartják a saját pártján belül az inkább taktikus Bidenhez képest. Fel van tehát adva a lecke. 2024 még tartogathat meglepetéseket, mindenesetre emlegetik már az igen hektikus 1968-at. Akkor Lyndon Johnson elnök visszalépett, lehetséges utódját, Robert Kennedyt lelőtték, Hubert Humhprey-t pedig legyőzte a republikánus Richard Nixon. Erre még talán Biden is emlékszik.