Nem akarunk háborút, nem akarunk migrációt és nem akarunk gender­aktivistákat látni a gyermekeink körül. Ezzel a három nemmel tudjuk megteremteni június kilencedikén annak feltételeit, hogy továbbra is szabadon mondhassunk igent a hagyományos családra, az ezekből szerveződő nemzetre és hitünkre, kultúránkra. Három nem, ami érdekes módon mégis három igen: a hazánkért, az életért, a szabadságért.

Minden kampány kezdetekor ezt mondjuk, de most különösen nagy a tét. Európát elárulták jelenlegi vezetői, akiket a soron következő választáson el kell zavarni, különben végleg felszámolják mindazt, amit szerettünk, becsültünk és a magunkénak éreztünk az öreg kontinensen valaha élt emberek örökségéből. Már az évek óta tartó önsorsrontó, önfeladó politika és az azt megideologizáló újbalos, a múltat végképp eltörölni szándékozó woke-őrület következményei is végzetesek, de mára eluralkodott az aljas, korrupt eliten a háborús pszichózis, ami szempillantás alatt sugárzó sivataggá változtathatja a világ egyik legcsodálatosabb vidékét.

Nem csüggedhetünk akkor sem, ha most úgy érezzük, rettenetesen magunkra maradtunk ezzel a feladattal. Sőt, sokkal inkább föl kell ráznunk magunkat, erőt kell mutatnunk, hogy a Nyugaton megfélemlített, információktól elzárt, félrevezetett békepárti, szuverenista európai polgártársaink lássák, igenis van remény, érdemes nekik is megkeresni az ő érdekeik mentén politizálókat, és rájuk szavazni. Minél több, a józan eszét még őrző, háborúellenes, a nemzeti önrendelkezés mellett kiálló politikus kerül be az új Európai Parlamentbe, annál nagyobb az esély a megveszekedett balliberális globalisták megfékezésére.

Ne legyenek illúzióink, mindent megtesznek majd, hogy elhallgattassanak bennünket. Gurulnak újra a dollárok, büdöslábú posztkommunisták, levitézlett titkos ügynökök, CIA-kiképzést kapó aktivisták fenekednek ellenünk, hogy hiteltelenítsenek, elbizonytalanítsanak és megfélemlítsenek bennünket. De gondoljunk bele, ha most ezt csinálják, mit művelnének, ha feladnánk, és legyőzhetnének bennünket? Úgyhogy vágjuk a képükbe bátran: nem félünk! Az se zavarjon bennünket, ha már a szavainkat is ellopják tőlünk. Akinek szilárd meggyőződése, erős hite és támogató barátai, családtagjai vannak, az most is világosan meg tudja különböztetni az árulót a megváltótól, azt nem tévesztik meg a gyűlölettel és hazugságokkal házalók, akik olyan bűnökkel vádolnak bennünket, amelyeket épp ők követnek el.