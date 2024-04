Közpénzjáték

Újabban egyesek azzal vádolják szegény főpolgármestert, hogy nem átall közpénzből kampányolni. Így az LMP társelnöke, Ungár Péter és az általuk támogatott független főpolgármester-jelölt, Vitézy Dávid volt BKK-vezető is szóvá tette Karácsony Gergely ebbéli vonzalmát és tevékenységét a közpénzek önkényes, önös érdekeket követő elköltésére. Azt nehezményezik, hogy Karógeri a budapesti adófizetők pénzén úgynevezett lakógyűlést hirdetett meg ismét, miután az elsővel látványosan becsődölt. Márpedig úgy nem lehet egyszerre vádolni a kormányt közpénzekből történő kampányolással, miközben tényleg elköveti ezt az etikátlan, jogszabályokba ütköző cselekményt.

Ezzel közvetlen összefüggésben nem lévő ügyben szólította meg Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje a még regnáló baloldali fővárosvezetőt. Úgy véli, Karácsony pusztán ugródeszkának használná pozícióját ahhoz, hogy még magasabbra kapaszkodjon a politikai ranglétrán. Ezért azzal a praktikus kéréssel fordult a Párbeszéd nevű, krónikus láthatósági problémákkal küszködő pártimitáció frontemberéhez: tegyen ígéretet arra, hogy nem készül újra becsapni a budapesti polgárokat, ezért vállaljon kötelezettséget, hogy nem indul ismételten, 2026-ban is a miniszterelnöki székért. Tarlós István egykori helyettese utalt rá: előző választásokkor ezt a fővárosiakat hitszegő módon eláruló cselekedetet, a közpénzből kampányolást, majd a visszalépést már elkövette egyszer. Mindezek okán postafordultával várja Karácsony írásos nyilatkozatát arról, hogy nem teszi ezt meg újból.

Nem kell hozzá nagy jövőbelátó képesség, hogy megjósolhassuk: ahogy Vitézyéknek nem fog reagálni érdemben a közpénzherdálás beszüntetésére vonatkozó kritikájára, úgy Szentkirályi Alexandra kérését sem fogja teljesíteni. Mégpedig azért nem, mert – és így kapcsolódik össze a két ügy – ő bizony mindkettőt szeretné: a közpénzek mértéktelen és szemérmetlen elköltését, hogy első lépcsőben megint főpolgármester lehessen, majd később a fővárosi trambulinról dobbanthasson az epekedve vágyott miniszterelnöki stallum felé. Emlékezzünk: már a 2022-es választások előtt is csak azért lépett vissza a baloldali miniszterelnök-jelölti poszt elnyeréséért rendezett előválasztásukon a talán nála is alkalmatlanabb Márki-Zay Péter javára, mert úgy látta, hogy a nemzetközi helyzet nem fokozódik eléggé és nem lenne esélye a győzelemre. Megnyugtathatjuk persze: most sem lesz fikarcnyi sansza sem álmai beteljesítésére. Ettől függetlenül azonban számára nincs az a temérdek adófizetői közpénz, amit ne sajnálna erre a célra költeni az utolsó forintig.

Ő amúgy sem szeret vitát nyitni semmiről. Részint tárgyi tudás hiányában, részint amiatt, mert nála elvi kérdés, hogy az ígéreteit úgysem tartja be. Így egyszerűbb a Facebookon látványkommunikálni és meghirdetni olyan kamulakógyűléseket, amelyekre majdnem a kutya sem kíváncsi, valós alternatívákat kínáló és nem csupán a kormányt támadó kérdések hiányában.

Különben is: eddig nem közpénzből és a fővárosi infrastruktúra felhasználásával történő nyílt kampányolásból állt Karácsony egész négy és fél éves működése? És nem kizárólag országos politikai kérdésekkel, illetve a kormány elleni offenzívával törődött? Ezért is kötötte meg azt a megállapodást gazdájával, Gyurcsánnyal, hogy fiktív pártja végleges felszámolásáért, a DK-ba történő beolvasztásáért cserébe őt fogják támogatni a főpolgármesteri székért, majd pedig a kormányfőségért való mega­lomán harcában. Mindezt nagyon átlátszóan teszi, amivel bizonyítja, hogy nem csupán hülyének, hanem beosztottjához, a BKK-vezérhez hasonlóan pusztán levágandó pulykának nézi a budapestieket.