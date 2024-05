Valaki más problémája

Néhány barátunk teljes metamorfózison átesve lényegében felismerhetetlenné vált. Németország amolyan világelső önsorsrontásban. Elfogadja mások érvelését, s minden stratégiai ügyben úgy dönt, hogy saját érdekeivel szemben dolgozik. Zöldátmenet felkiáltással beszünteti az atomenergia használatát, de a szomszédtól vásárol áramot, amelyet az a saját reaktoraiban állított elő.

Megnyitja határait a világ boldog-boldogtalanja előtt, hogy bizonyítsa, minden problémát megold, majd amikor az ellenőrizetlen tömeg kezelhetetlenné válik, kiderül, nem tud mindent megoldani, s a helyzet rosszabb, mint valaha.

A kormányzatnak láthatóan fogalma sincs, miként kellene előrelépnie, a problémákat se tudja körvonalazni, asszisztál az országszerte terjedő antiszemitizmushoz, menedzseli, ahogy a migrációt is, de képtelen tenni ellene. A Bundeswehr siralmas állapotán pedig úgy próbál segíteni, hogy bevezeti a sorkatonaságot.

A XXI. század hadseregeinek erejét már elsősorban nem a katonák száma határozza meg, hanem technológiai fejlettségük, harci moráljuk, tartásuk, fegyelmezettségük. Minden társadalomnak jót tesz, ha a fiatalok leckét kapnak felelősségérzetből és képesek közösségként gondolni nemzetükre, de az egyáltalán nem indokolt, hogy ezek a fiatalok valaki más háborúját vívják meg. Nem tudjuk, hogy sor kerül-e erre valaha, de egy olyan vészterhes időszakban, mint a mostani, nem zárható ki a háború tovaterjedése.

Mert nincsenek tények, csak vélemények, a média által felkapott sztorik azonnal valósággá válnak. Az iráni elnök helikoptere lezuhan, de nem tudni, merénylet történt vagy baleset okozta a katasztrófát. A szlovák miniszterelnökre rálő egy nyugdíjas, de senki se tudja, mi vezette a merénylőt, vannak-e titokzatos erők mögötte, vagy a költő személyesen döntött úgy, képtelen elviselni Robert Ficót.

A sok ismeretlen adatot kitölti a média és az ember maga, és olyan következtetésre juthat, amely teljesen ellentétes a valósággal. Még azt is hiheti, hogy a történelmi analógiáknak minden esetben igazuk van.

A józan ész mindig jó tanácsadó. Bár könnyen úgy érezhetjük magunkat, hogy teljesen egyedül vagyunk a csaholó kutyák között, a békevágynak győzedelmeskednie kell.

Lényegében most is háborút vívunk, naponta hitet kell tennünk amellett, hogy nem kívánunk részt venni a nemzetközi öngyilkosságban, bármennyire is szorgalmazzák ezt nagyon erős és nagyon bölcs hatalmak. Nem vagyunk egyedül, mert magyarok vagyunk, és egy nap ki fog derülni, hogy nekünk lett igazunk. De addig még nagyon sokan fognak meghalni.