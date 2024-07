Gyurcsány buktája

A hazai baloldali luftballon egyik érdekes kérdése: vajon Gyurcsány Ferenc felismeri-e, hogy megbukott, vagy még mindig azzal hitegeti magát, hogy ő a vezérürü és változatlanul körülötte forog a világ az ellenzéki Futrinka utcában. Szokása szerint arról is értekezik mostanság, hogy önvizsgálatot kell tartaniuk. Természetesen nem saját magára gondolt itt sem, hanem a maradék ellenzékre, hisz ő lehet olyan nagylelkű, hogy még magában is keressen hibákat, ám úgysem fog találni. Hacsak arra a következtetésre nem jut a zsinórban elszenvedett sokadik választási veresége után is, hogy egy hibát mégis elkövetett: a jóhiszeműségtől csöpögve túlzottan bíztak arra érdemtelenekben. Önvizsgálatot tehát nem nekik, hanem a komplett baloldalnak kell tartania, amely egyre inkább fogyatkozó és rogyadozó létszámban áll rendelkezésre a szavazói bázist illetően.

Arra a karmesterre hasonlít az Altus és a bukták ura, aki nem veszi észre, hogy a zenekari árokban egyre kevesebb a zenész, aki az ő hadonászását követi. Olyasmiket is mondott ugyanis egy interjúban, hogy bár a Tisza Párt szavazóival vitája van, nem zárja ki, hogy ha együttműködnek majd az ellenzéki pártok, 2026-ban annak vezetőjét, Magyar Pétert támogassa. Hol él ez az ember? Hisz nem az a kérdés, hogy ő támogatja-e majd az erőszakosságban, hazudozásban még rajta is túltenni igyekvő Tisza párti brancsot, hanem az: ezek az új ifjútörökök, új gátlástalanok akarják-e majd a vele való együttműködést.

Nem tudni, feltűnt-e a többszörösen bukott politikusnak, hogy a fővárosban kenterbe verte őket a Tisza Pártnak nevezett új kefeügynök-formáció? Úgy eltángálták őket, mint a kétfenekű dobot, és októbertől megszűntnek nyilvánítható a budapesti Gyurcsány-koalíció. Karácsony Gergely szövetséges bábjuk maradt ugyan vérrel-verítékkel a főpolgármester, de az arroganciában, törvénytiprásban még őket is lepipáló, pártnak álcázott bagázs tíz képviselőjének a voksai nélkül semmire sem mehetnek. Jellemző a DK-vezér tekintélytöppedésére, hogy az addig minden szavukat leső – és a baloldal fővárosi esélyeit trehányságával, nagyképűsködésével eljátszó – Karácsony odáig szemtelenedett, hogy arról beszéljen: ártott neki, hogy egy plakáton szerepelt Dobrev Klárával. Mondta ezt úgy, hogy a DK szavazói nélkül semmi esélye nem lett volna még erre az éppenhogy győzelemre sem.

Továbbá mire föl dirigálhatna a DK-elnök a baloldal új messiásának az európai parlamenti eredmények alapján? Tudjuk, hogy hadilábon áll a számtannal, de nézzen már rá az EP honlapjára: nekik csupán két mandátum jutott, míg a konkurens balos szektának, a Tiszának három és félszer annyi – vagyis hét.

A Gyurcsány-klánnak tehát fel kell készülnie a jövőben a másodhegedűs szerepre. Bele kell törődniük, hogy a tengerentúlról manipuláló gazdák ejtették őket az Orbán-kormány megbuktatásának krónikus elmaradása miatt, és egy még náluk is gátlástalanabb figurát szemeltek ki a helytartói posztra. Az új, illetve nagyon is régi műsorhoz új férfi kellett. Az a tréfás, hogy Fletó más szempontból saját magát buktatta meg. Annyira radikalizálta begőzöltetett szavazóinak csapatát, hogy amikor egy még szélsőségesebb figura feltűnt, átpártoltak hozzá. Nyilvánvaló: újrahasznosított DK-szavazók alkotják a Tisza Párt rajongói táborának jelentékeny részét. Nem tudni, milyen buktával lehetne stílszerűen kedveskedni Gyurcsányéknak a sok zakó után, hisz a szegfűs már nem aktuális. A 2006-os tömegveretés, kormányzati terror emlékére a gumilövedékes bukta lehetne a legautentikusabb. Kár volt az árnyékkormányukat feloszlatniuk, hisz igazán most lettek árnyékai önmaguknak.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Purger Tamás)