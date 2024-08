Péter a társkeresőn

Tekintsünk nyitott szívvel, együttérző lélekkel Magyar embertársunk párkereső próbálkozására! Az például kifejezetten örömteli, hogy leányokat keres.

Züllött korunkban, mikor a női ökölvívást herevédősök nyerik, már ennek is örvendezni lehet. És hát az őszintesége is megsüvegelendő, ahogyan odaáll a kamera elé, és közli, várja a jelentkezőket, akiket majd valamiképpen kipróbál. Megsüvegelendő, hogy valaki ennyire szégyentelen és gátlástalan legyen.

Ám nem rejthetjük véka alá, hogy eme őszinteség másfelől kínzóan röhejes is. Hatalmába keríthet minket az az érzés, ami anno az egyik Forma–1-es kommentátort: „Ilyen nincs, és mégis van!” Tényleg, önök szerint előfordulhat olyan bárhol a világon, hogy egy magának politikai hatalmat követelő, az emberek bizalmáért és szavaza­táért teperő fickó nyílt színi társkeresésre használja föl az agitprop­videóit? Hogy egy magát leendő miniszterelnöknek álmodó koma élő egyenesben árulja magát, mint Gattyán György ledér menyecskéi? Nem, ilyen nem fordulhat elő sehol a világon, ebben biztos vagyok. Ez csak itt, nálunk, a tündéri Magyarországon eshet meg. Éspedig azért, hogy mi minél jobban szórakozzunk.

Persze marketingszakmai szemmel nézve egész ügyes árukapcsolás. Nem kizárt, ő is gyémántfokozatú Amway-ügynök. Mint a viccben, amikor a gyászjelentésbe még belepasszírozzák: „Ugyanitt Trabant eladó.” Hát most meg a Magyar Péter eladó ugyanitt.

S ha ő elkél, az ország pedig két év múlva megveszi (beveszi) a szövegét, akkor hamarosan az ország is eladó lesz ugyanitt. S ugyanazok fogják kilóra megvenni, akiknek köszönhetően Péterke épp Taylor Swiftet lepipáló, milliós Facebook-eléréseket produkál. (De természetesen nem létezik semmilyen hálózat. És Soros-terv sincs.)

Túlzottan erőlködnünk sem kell, hogy – tragikus elemei dacára – „legott komédiának” lássuk mindazt a közéleti púposkodást, amit Magyar Péter napról napra elővezet. Lehallgatja és megzsarolja az exfeleségét – majd arra kéri az országot, bízzanak benne. Állami tisztségekben havi három-négy milliót markol föl (volt olyan hónap, hogy többet keresett, mint maga a miniszterelnök) – majd a legótvarabb stílusban turkál egykori kollégái pénztárcájában. Azt hirdeti, „Ne féljetek!” – de ő még a vécére is testőrökkel megy. Fölszólítja Orbán Viktort, hogy „rendelje haza a minisztereit a luxusjachtokról” – noha internetszerte kering az a társkeresőre feltöltött Magyar Péter-fotó, amin épp egy luxusjacht kormánykerekével babrál a kéklő tengeren.

Azzal menőzik, hogy ő bezzeg (a kormánytagokkal ellentétben) a pórnéppel mulat – miközben a minap kapták lencsevégre, amint a Sziget VIP-részlegén iddogált, előzőleg meg zárt körű bulit csapott a „kiemelt támogatóival”.

Mi lesz a következő? Szigorúbb büntetést követel a mobiltelefon-rablókra? Alapítványt gründol a párkapcsolati erőszak ellen?

A párját ritkító Magyar Péter most párt keres. Illegeti-billegeti magát, mórikál. Igazi államférfi!