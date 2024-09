EU-konform kütyükorlát

Meglepő fejlemény: a magukat progresszívnak tartó balos erők a jelek szerint ki akarnak iratkozni Európából. Teljes mellszélességgel kiállnak az iskolai telefonhasználat korlátlan engedélyezése mellett és kígyót-békát kiabálnak a diktatórikus szándékokkal túltelített kormányra, amiért az rendeletben merészelte szabályozni a kérdést. Ezzel tényleg sikerült szembemenniük az általuk szavakban ájulásig tisztelt nyugati értékekkel, hiszen amint a szabad, nem balfüggő média beszámolt róla, egész sor európai országban szintén tiltják, illetve korlátozzák az oktatási intézményekben történő mobilhasználatot.

Most akkor mi lesz? Vonulásos tüntetést rendeznek majd a belga külképviselettől a francia követségig, de útba ejtik a görög, a finn, a német, a holland, az olasz diplomácia kirendeltségeit is? Esetleg nem akarnak elugrani tiltakozni David Pressman helytartói rezidenciája, az amerikai nagykövetség elé is, mivel az USA számos államában szintén kitiltották a mobileszközöket az iskolákból?

Nem lesz ez egy kicsit túl nagy falat a minden kormányzati intézkedés ellen zsigerből demonstráló balos álelitnek? A magyar kormány szidalmazása azért nyilvánvalóan kisebb nemzetközi hullámokat vet, mintha a fél Nyugatot, s az Európai Uniót melegebb éghajlatra küldenék. Még akár diplomáciai bonyodalmakba is beleszaladhatnának. Meg aztán milyen társadalmi hozadéka lehet idehaza a nyíltszíni habverőzésnek, amikor a felmérések szerint a lakosság nyolcvanvalahány-kilencven százaléka helyesli a kütyük tanintézményeken belüli korlátozását? Hangsúlyozni kell: korlátozását, nem pedig tiltását, ahogy a balos médiumok és politikai aktorok meghamisítani igyekeznek a szabályozás valódi tartalmát, hogy kellően forradalmasító szörnyülködést tudjanak kicsiholni a közvéleményből. De hát miben reménykednek az indulatturbózók, amikor még a tanárok és szülők elsöprő többsége is pártolja a nem oktatási és egészségügyi célú telefonhasználat kordában tartását? Hisz az oktatási kormányzat eleve azért döntött a korlátozás mellett, mert a tanárok és a szülők körében nagy fokú egyetértésre talált a szándék. Úgy is fogalmazhatunk: ha szinte mindenki ellenük, ki velük? Mert pár száz beizzított, tévinformációkkal teletömött fiatal és a kormánybuktató tömegmozgalom lehetőségeit lihegve, örökké kereső balos aktivista talán mégsem nevezhető széles körű támogatottságnak. Vagy lehet, hogy immár állandóan ellenzékben akarnak lenni? Ez is kedvező opció lehet, ezt a céljukat sokan támogatnák.

Persze tudjuk, hogy a szélsőbalos felforgatók most is azt mondják: a „kirúgott” gimnáziumi igazgató mellett tüntetnek, nem csak a mobilhasználat tiltása ellen. Csakhogy az igazgatót senki nem rúgta ki, hanem leváltották. Szavai szerint még örül is, hogy megint taníthat. Az már az alkalmasságát kérdőjelezi meg, hogy a rendelettel való deklarált ellenszegüléssel egyszerűen nem hagyott más választást a minisztériumnak, mint a leváltást. Megint más kérdés, hogy az őt kihasználóknak címezve azt is írta: „ha nincs a médiafelhajtás, nem mentettek volna fel”.

Hát kérem, aki szelet vet, vihart és tüntetést arat – médiafelhajtásban nincs hiány. Zúgott a Széchenyi téren a „Mocskos Fidesz!”, trágár táblák is voltak az intelligencia nagyobb dicséretére. És persze ott díszelgett a levitézlett balelit színe-virága a „politikamentes” szeánszon.

A legtragikomikusabb mégis az, hogy észre sem vették: valójában a tanárok ellen demonstráltak. Az ellen tiltakoztak, hogy a gyermekek tanításának jogát a nagy techcégektől végre visszakaphassák az oktatók.