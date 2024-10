Szabad a tánc

Néhányan, akik feltehetően a lábukat ki nem tették még amszterdami, berlini kuckójukból, azt a szöveget is nyomják, hogy ki kéne minket rúgni a NATO-ból. Valamint a schengeni övezetből. Meg hogy alapvetően mindenhonnan zárjanak ki bennünket. Ha bárki feltenné a nagyon is indokolt kérdést, hogy mi végre, arra is kész a válasz: az oroszok miatt. Russians… you know. Time to go. Tényleg köszönjük.