És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Miként a Harmadik Birodalom 1945-ös összeomlásakor, úgy most, 2024-ben is korszakhatáron vagyunk. Az egypólusú világrend épp kimúlóban vagy már ki is múlt, s fölemelkedőben vannak azok az új, keleti és déli erőközpontok, amelyek meghatározzák majd a világpolitika elkövetkező évtizedeit. Lehet tagadni a változást, homokba dugni a fejeket, miként a magyarországi baloldal teszi. Lehet megint utolsó csatlósként, a süllyedő hajón a szent, jóságos és egyedül üdvözítő Nyugat felsőbbrendűségéről bazseválni, „komcsi” Kínázni, leputrizni a világ háromnegyedét. Hogyne lehetne. Csakhogy aki így tesz, bolondot csinál magából.