Szüret tavasszal

Úgy gondolják, beérett a két évtizede az erre fogékonyba plántált gyűlölet vetése. Van, kiben megbokrosodott, van, kiben fává terebélyesedett, és most bűzlő gyümölcsöt terem a verbális és a tettlegességig fajuló erőszak képében. Szüretelni akarnak.

Majd jőni fog, aminek jőnie kell, sziszegi fülünkbe a zsebmessiás, soha nem látott akciókra készül, és arcán a mesterséges intelligencia által kreált mosoly szörnyű vicsorgásba megy át, ám ezt időben levágják a felvételek végéről a külföldi szakértők. A biztonság megkérdőjelezése, bizonytalanság keltése, a fennálló rend megzavarása, rendetlenség kialakítása, majd az ebből fakadó feszültség elviselhetetlenné fokozása és egy eljövendő új rend iránti vágy felkorbácsolása – ez a káoszhuszárok módszertana. A lázításra kinézett területek az egészségügy, a szociális ellátórendszerek, ahol amúgy is sok a fájdalom és az elégedetlenség, valamint az oktatás, azon belül is a felsőoktatás, ahol pedig az életkoruknál fogva leglázadóbb korosztály tagjai hergelhetők.