Brüsszel rémálma – nincsenek jó esélyeik a globalista manipulátoroknak

Ki hitte volna régebben, hogy egyszer mi, magyarok fogjuk a remény, a bizakodás hangját elhozni a franciáknak? Annak a nagy, tradicionálisan történelemformáló és Európa-alakító nemzetnek, amelyre most mégis hasonló globalista kényszerpályát, sőt kényszerzubbonyt akarnak erőltetni a ki tudja, milyen okból a magukat önhatalmúan Európa és talán a világ főnökeinek is képzelő brüsszeli, szovjetkövető erők. Most ez a reményátadás is megtörtént, s a patriótáknak a magyar példa receptjét tegnap francia földön a Patrióták nagygyűlésén Orbán Viktor vázolta fel, amit láthatóan, hallhatóan nagy lelkesedéssel és beleéléssel fogadtak a közönség soraiban. A magyar kormányfő Albert Camus-t idézte, aki az 1956-os forradalmunk után azt mondta: Magyarország többet tett az igazságért és a szabadságért, mint a legtöbb nép az utóbbi húsz évben. A Nobel-díjas író szavai mintha a mára is vonatkoznának a hazafias érzelmű nyugati tömegek reakcióit figyelve. A magyar miniszterelnök Marine Le Penről azt mondta: Franciaország gazdag ország lehet, ha megengedheti magának azt a luxust, hogy ne ő legyen a köztársasági elnöke. Ám az összegzés, amit a magyar nemzet mai szabadságharcának eredményeiről tartott, arra világított rá: Európa sem lehet olyan gazdag, hogy más utat járjon, mint a szembeszegülés az erőszakos kultúracserén ügyködő háborúpárti globalista erőkkel. A családok, a gyermekek alkotmányos védelme, az illegális migránsok távol tartása országunktól, az agresszív gendertörekvések kiküszöbölése és általában minden olyan elért eredmény szerepel ezen a seregszemlén, amellyel megelőztük a legtöbb európai államot.

Pár éve még illúzió lett volna arra gondolni, hogy a földrész behódolásra nem hajlandó nemzetei összefoghatnak a diktatórikus lakosságcserét, az emberek hagyománytalanítását, gyökértelenítését célul kitűző, azon ellentmondást nem tűrően munkálkodó, szovjet típusú brüsszeli nacsalnyikok ellen. Ma már ez a realitás, a biztató perspektíva – derült ki a miniszterelnök helyzetértékeléséből. Rávilágított: pünkösdi csodaképpen egy éve Európa nemzetei elkezdtek egy nyelvet beszélni. Rájöttek: ha összefognak, együtt erősebbekké válnak, és győzhetnek. Tudatára ébredtek, hogy az illegális bevándorlók tömeges betódulása, beeresztése már nem is migráció, hanem szervezett népességcsere, amelyben kicserélik Európa kulturális alapjait.

Az Európai Unió senki által meg nem választott, kommunizmuskövető tojásfejű urai előtt tehát egy olyan közeljövőbeli világ bontakozhat ki, amelyben már nemcsak hazánk lesz rémálom nekik, hanem a kontinens realitásérzékéhez, józan eszéhez ragaszkodó népességének, nemzeteinek döntő többsége. És akkor már nemcsak tőlünk, a renitens magyaroktól fog vért hányni a brüsszeli elit, hanem a hazafias, a valódi európai értékekhez ragaszkodó emberek millióitól.

Persze az is igaz, hogy a nagyméltóságú brüsszeli helytartótanács már most is sápadt vala, és reszketni méltóztatik. Van okuk rá, mert nem túl jók a kilátásaik. Egy egész földrész hazaszerető lakosságát mégsem lehet napi egymillió euró fizetésére kötelezni, mint minket, megfenyegetni és folyamatosan zsarolni amiatt, mert nem engedjük be a migránsokat, mintha egy kora feudális állam főhatóságaiként intézkednének.

Ahogy a nagygyűlés tömegeit elnéztük, nincsenek jó esélyeik a globalista manipulátoroknak. Mert ha kellő számú európai polgár mondja, hogy elege van a háborút Ukrajna felvételének ürügyén a tagállamokra ráerőszakolni akaró Brüsszelből, akkor ez a mi patrióta hitünk valóságra válik. És akkor nemcsak a francia lesz a grand gloire nemzete, hanem minden gerinces európai nép.