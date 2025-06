Halálban mért életek

Izraelnek több fronton is annyi gondja támadt, hogy a legkevésbé sem lenne érdeke újra hajba kapnia a régió másik erős emberével. Az, hogy mégis megteszi, betudható a politikai túléléséért küzdő Netanjahu miniszterelnöknek, de alighanem annak is, hogy Irán most már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint sem felel meg az atomprogramjával kapcsolatos átláthatósági elvárásoknak.