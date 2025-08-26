idezojelek
A Helyzet

Vége a druzsbának

A jószomszédi viszony kárpátaljai nemzettársaink érdeke is. Ám ehhez teljesen más hangot kell megütni az ukrán fővárosban.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
UkrajnaEUTisza Párt 2025. 08. 26. 5:00

Nem teljesen világos, mire játszik Ukrajna azzal, hogy a kérlelést előbb agresszív követelőzéssel váltotta fel Magyarországgal szemben, majd ezt most már vezetékrobbantásokkal megalapozott zsarolásra cserélte, hogy befolyásolja hazánk politikáját. A helyzetünk nem azonos: mi a NATO és az EU tagjaiként belülről figyeljük, Kijev miként felel meg – pontosabban miként nem felel meg – a saját célkitűzéseinek, hogy bebocsátást nyerjen e szervezetekbe. Az atlanti szövetségben most nem várják tárt karokkal, uniós meghívója pedig a magyar kormány állásfoglalásától is függ majd. Mármost Volodimir Zelenszkij elnök és emberei úgy viselkednek, mintha szánt szándékkal le akarnák rontani a saját ázsiójukat. Pedig miközben a vezetők jönnek-mennek – a lejárt szavatosságú, de a háború miatt választások nélkül túlórázó Zelenszkij széke is inoghat; egyre többet hallani Valerij Zaluzsnijról a lehetséges utódjaként –, egyvalami biztos: mi itt maradunk a szomszédjukban. Márpedig emlékezni fogunk a kárpátaljai magyarok jogfosztására, a munkácsi turulszobor eltávolítására, Sebestyén József halálára, valamint a hazánkba is szállító Barátság orosz kőolajvezeték szándékos ukrán megrongálására is. Jönnek még az ukránok a mi utcánkba. Ez viszont nem zsarolás, csak éppen nem lehet más a fogadjisten, mint amilyen az adjonisten.

A druzsbának, az említett vezetéknek is nevet adó szovjet típusú, egyoldalú látszatbarátságnak mindenesetre vége van. Annak, amelyben az egyik fél teljesít, például áramot továbbít a határ túloldalára, a másik meg rongál és zsarol. Mégpedig azért, hogy eltántorítsa a magyar vezetést a békepárti, illetve az erőltetett ütemű ukrán EU-csatlakozást ellenző álláspontjától. Az időnként hisztérikus Zelenszkijt olyanok is követik a kioktató hergelésben, akiknek a diplomácia lenne a feladatuk. Kijevből kétértelműen utalnak a kárt szenvedett druzsbára; utalhatnak a vezetékre, országaink szebb napokat is látott kapcsolatára, de mindkettőre is. Valójában mindegy, a szómágián nem múlik semmi, a hozzáálláson annál több.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha sérelmeinket némiképp félretéve tekintünk Ukrajnára, akkor zavarodott ország tárul a szemünk elé. Ez érthető a háború negyedik évé­ben, de a botrányos kényszersorozásokból és a belső elégedetlenség jelei­ből arra lehet következtetni, Ukrajnának most már nagy szüksége lenne a békére, hogy higgadtan mérje fel geopolitikai lehetősé­geit. Amerika feltétlen támogatására már nem számíthat, Brüsszelére ki tudja, meddig, a szlovákok is retorzióval fenyegetnek a Barátság megrongálása miatt, a Tseber Roland-féle kétes alakokkal megtámogatott Tisza Párt pedig jelenleg nem több egy kijevi álomnál. A Donbasztól Japánig terjedő Oroszország sem fog eltűnni a térképről. Ebben az erőtérben kellene Kijevnek washingtoni és brüsszeli tudatmódosító szerek használata nélkül megtalálnia a saját helyét, mégpedig hosszú távra.

Kétségtelen persze, Brüsszel kemény drog, nehéz róla lejönni. Most a szirének énekével édesgeti magához Ukrajnát, de az ilyesféle muzsika csalfa csábítás, a törökök is a megmondhatói. A „szirének” nekünk is rengeteget daloltak az energiabiztonságról – ezen az oroszoktól való függés felszámolását értették –, mire most kiderül, hogy éppenséggel a házi kedvencük, akinek mindent elnéznek, veszélyezteti az EU energiaellátását. (Ráadásul az Északi Áramlat felrobbantásának is ukrán a gyanúsítottja.) Ha lesz rá alkalom, a magyar diplomácia minden bizonnyal nyitott lesz a Kijevvel fenntartott jó kapcsolatokra. A jószomszédi viszony kárpátaljai nemzettársaink érdeke is. Ám ehhez teljesen más hangot kell megütni az ukrán fővárosban.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu