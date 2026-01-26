Árad a szakértelem

Egy régi történet szerint a szovjet gyermekjátékot bárhogy akarták összerakni, a végén mindig Kalasnyikov géppisztoly lett belőle. Így van ez a szerencsétlen, sorsüldözött tiszás gagyi vezér is a kádereivel. Próbálkozik ő kitartóan azzal, hogy ígéretéhez híven új, tiszta, feddhetetlen múltú szakembereket toborozzon a zászlaja alá, ám az a fránya sors állandóan közbeszól, és csupa kétes egzisztenciát, gyanús gazdasági előéletű és politikailag balfácán figurát fúj be hozzá a brüsszeli szél. Tessék csak megnézni, hogyan járt Kapitány Istvánnal is. Hamisítatlan globalista bizonyítvány, csupa kiváló ajánlólevél a legmenőbb multiktól, s aztán olyan önleleplező marhaságokat képes mondani, mint hogy ő a magyar Jockey Ewing. Azóta is a hasát fogja a nevetéstől mindenki, aki hallotta ezt a büszke bemutatkozást. Képes volt egy miniszteri bársonyszék után epedező figura a Dallas tévésorozat legantipatikusabb főszereplőjét megnevezni mint példaképét. Aztán azzal tette föl a koronát a debütálására, hogy valójában lenullázná a rezsicsökkentést, mivel megszüntetné az orosz gáz- és kőolajbeszerzéseket. Vagyis ha rajta múlna, lőnének az olcsó energiaáraknak, ezáltal milliószámra dőlnének be a háztartások és a cégek.



Most újabb versenyző zárkózott föl az exshelles potentáthoz: Orbán Anita, akit Magyar Péter hatalmas ovációval jelentett be a Tisza-szekta vadonás új külügyi vezetőjeként.

Arra lennénk kíváncsiak az iméntiek fényében: a globalista nagyságában kit kellene tisztelniük a magyar embereknek a Kapitány-féle káderhatározó alapján? Samanthát vagy inkább Lucy Ewingot? Utóbbi egy fokkal találóbb lehetne, mivel a Dallasban az önimádó kavarógép szerepet vitte. Úgy tűnik, nagy pechje van most is Péter pártelnöknek, amikor a politikai életben még szeplőtelen versenyzők után kutatva éppen Orbán Anitán akadt meg a szeme. Bizonyára arra gondolt szegény feje, hogy aki különböző fekete öves globalista szervezetekben egy gyékényen árul fontos, garantáltan a romlatlan kategóriába tartozó emberekkel, azzal nem lehet befürödni. Hisz gyanútlanul úgy vélhette: aki Soros Györggyel, a kisfiá­val, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal, a szintén a magyarországi választások megkártyázásán buzgólkodó Korányi Dáviddal vagy pláne az ex-Gyurcsány-nej Dobrev Klárával együtt tölt be fontos pozíciót egyszerre két globalista grémiumban, az rossz ember nem lehet. Úgy okoskodhatott: ennek az agilis asszonykának vitathatatlanul ott a helye abban a Homo novusokat, friss erőket felvonultató fiatalos csapatban, amelyet a már említetteken kívül Bokros Lajos, Surányi György, Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Bod Péter Ákos szavazóvonzó neve fémjelez.

Hát ehhez a tiszta kezű társulathoz csatlakozik Orbán Anita, amely együttesen igyekszik belopni magát a választók szívébe az Orbán-kormány összes adó-, rezsi- és egyéb kedvezményének az eltörlési ígéretével.

Ha a választók kegyeibe még nem is volt ideje beférkőzni Magyar Péter és a baloldal új kedvencének, az RTL máris csinált vele egy felhozó interjút. Ebben több más önleleplező elszólás mellett azt mondta a tiszás brüsszeli jelöltnő: az orosz–magyar relációt egymás érdekeit tiszteletben tartó, átlátható és háttéralkuktól mentes viszonnyá fogják formálni. – Ez az összes többi európai uniós országnak sikerült, nekünk is sikerülni fog – jelentette ki. Esetleg szólhatna valaki a Tisza Párt sztárjelöltjének, hogy az EU legtöbb országa ellenségnek tartja Moszkvát, és háborúzna az oroszokkal. Vagyis a Tisza-szekta külügyese a háborút tartja a megfelelő jó viszonynak. A kikotyogások nagymestere, Tarr Zoltán sem árulhatta volna el szebben az igazi terveiket.