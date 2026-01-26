idezojelek
A Helyzet

Árad a szakértelem

Egy régi történet szerint a szovjet gyermekjátékot bárhogy akarták összerakni, a végén mindig Kalasnyikov géppisztoly lett belőle.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
magyar péterkapitány istvánorbán anita 2026. 01. 26. 5:04
0

Egy régi történet szerint a szovjet gyermekjátékot bárhogy akarták összerakni, a végén mindig Kalasnyikov géppisztoly lett belőle. Így van ez a szerencsétlen, sorsüldözött tiszás gagyi vezér is a kádereivel. Próbálkozik ő kitartóan azzal, hogy ígéretéhez híven új, tiszta, feddhetetlen múltú szakembereket toborozzon a zászlaja alá, ám az a fránya sors állandóan közbeszól, és csupa kétes egzisztenciát, gyanús gazdasági előéletű és politikailag balfácán figurát fúj be hozzá a brüsszeli szél. Tessék csak megnézni, hogyan járt Kapitány Istvánnal is. Hamisítatlan globalista bizonyítvány, csupa kiváló ajánlólevél a legmenőbb multiktól, s aztán olyan önleleplező marhaságokat képes mondani, mint hogy ő a magyar Jockey Ewing. Azóta is a hasát fogja a nevetéstől mindenki, aki hallotta ezt a büszke bemutatkozást. Képes volt egy miniszteri bársonyszék után epedező figura a Dallas tévésorozat legantipatikusabb főszereplőjét megnevezni mint példaképét. Aztán azzal tette föl a koronát a debütálására, hogy valójában lenullázná a rezsicsökkentést, mivel megszüntetné az orosz gáz- és kőolajbeszerzéseket. Vagyis ha rajta múlna, lőnének az olcsó energiaáraknak, ezáltal milliószámra dőlnének be a háztartások és a cégek.
 

Most újabb versenyző zárkózott föl az exshelles potentáthoz: Orbán Anita, akit Magyar Péter hatalmas ovációval jelentett be a Tisza-szekta vadonás új külügyi vezetőjeként.

Arra lennénk kíváncsiak az iméntiek fényében: a globalista nagyságában kit kellene tisztelniük a magyar embereknek a Kapitány-féle káderhatározó alapján? Samanthát vagy inkább Lucy Ewingot? Utóbbi egy fokkal találóbb lehetne, mivel a Dallasban az önimádó kavarógép szerepet vitte. Úgy tűnik, nagy pechje van most is Péter pártelnöknek, amikor a politikai életben még szeplőtelen versenyzők után kutatva éppen Orbán Anitán akadt meg a szeme. Bizonyára arra gondolt szegény feje, hogy aki különböző fekete öves globalista szervezetekben egy gyékényen árul fontos, garantáltan a romlatlan kategóriába tartozó emberekkel, azzal nem lehet befürödni. Hisz gyanútlanul úgy vélhette: aki Soros Györggyel, a kisfiá­val, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal, a szintén a magyarországi választások megkártyázásán buzgólkodó Korányi Dáviddal vagy pláne az ex-Gyurcsány-nej Dobrev Klárával együtt tölt be fontos pozíciót egyszerre két globalista grémiumban, az rossz ember nem lehet. Úgy okoskodhatott: ennek az agilis asszonykának vitathatatlanul ott a helye abban a Homo novusokat, friss erőket felvonultató fiatalos csapatban, amelyet a már említetteken kívül Bokros Lajos, Surányi György, Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Bod Péter Ákos szavazóvonzó neve fémjelez. 

Hát ehhez a tiszta kezű társulathoz csatlakozik Orbán Anita, amely együttesen igyekszik belopni magát a választók szívébe az Orbán-kormány összes adó-, rezsi- és egyéb kedvezményének az eltörlési ígéretével.

Ha a választók kegyeibe még nem is volt ideje beférkőzni Magyar Péter és a baloldal új kedvencének, az RTL máris csinált vele egy felhozó interjút. Ebben több más önleleplező elszólás mellett azt mondta a tiszás brüsszeli jelöltnő: az orosz–magyar relációt egymás érdekeit tiszteletben tartó, átlátható és háttéralkuktól mentes viszonnyá fogják formálni. – Ez az összes többi európai uniós országnak sikerült, nekünk is sikerülni fog – jelentette ki. Esetleg szólhatna valaki a Tisza Párt sztárjelöltjének, hogy az EU legtöbb országa ellenségnek tartja Moszkvát, és háborúzna az oroszokkal. Vagyis a Tisza-szekta külügyese a háborút tartja a megfelelő jó viszonynak. A kikotyogások nagymestere, Tarr Zoltán sem árulhatta volna el szebben az igazi terveiket. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekdavos

Utolsó kenet, siratóénekkel

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekdonald trump

Az új világrend új intézményei

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekjavítóintézet

Bebukottak – nem változik semmi

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekdk

Újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter nagyon nagy bajban van

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a lepel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu