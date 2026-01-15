Európa ismét a vesztébe rohan. Ép ésszel felfoghatatlan összeget, nyolcszázmilliárd dollárt követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európai adófizetőktől, és az Európia Uniós Ügyek Minisztériumának nyilvánosságra került jelentése alapján ezt teljesíteni is akarják Brüsszelben.

Gyönyörű nevet is adtak ennek a csemetének, ukrán jóléti tervnek becézik, amit Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére fordítanának az elkövetkezendő tíz évben a katonai és védelmi kiadásokon felül.

Ha ezt elfogadnánk – ahogyan arra a jelenlegi kormány nem hajlandó, de a brüsszelita pártcsalád, a néppárti frakció tagjaként a Magyar Péter-féle Tisza Párt igen – a GNI-alapú (bruttó nemzeti jövedelmet követő) részesedést tekintve Magyarország számára ez több mint kilencmilliárd dolláros sarcot jelentene, egész pontosan 9,29 milliárd dollárt.

Ez hozzávetőleges 3084 milliárd forintnak felel meg jelenleg, vagyis Magyarország lakosaira vetítve fejenként mintegy 320 717 forintot, családonként 1,3 milliót meghaladó terhet jelent.

De ha tovább gondolkodunk az ukrán sarc következményein, arra is kilyukadhatunk, hogy akár több ezer orvosi rendelőt, iskolát, óvodát is építhetnénk ebből a pénzből, ha ezt csak úgy hozzánk vágná valaki hirtelen.

Ezt a leírhatatlan mennyiségű pénzt nyilvánvalóan az unió csak kétféle eszközzel tudja előteremteni. Egyrészt hiteleket kell felvenni, évtizedekre eladósítva a tagállamok adófizetőit, kiszolgálva a globális nagytőke pénzintézeteinek és spekulánsainak érdekeit. Másrészt megszorításokat kell bevezetni a tagállamokban, hogy meglegyen a kezdő támogatások összege, és hogy valamiből törleszteni is lehessen a monumentális kölcsönöket.

Ha tehát eddig bárkinek is kétségei lettek volna, hogy az Orbán Viktor által csak a legnagyobb háborús uszítónak nevezett Manfred Weber kesztyűbábját, Magyar Pétert azért akarják hatalomra juttatni, hogy végrehajtsa ezeket a megszorításokat, nyugodtan kezdje el lapozgatni a brüsszeli jelentést.

Az irat szerint ugyanis a szükséges források előteremtése érdekében az Európai Bizottság az európai szemeszter keretében 2023 óta kibocsátott ajánlásokra, valamint a megindított kötelezettségszegési eljárásokra hivatkozik, amelyekben olyan elvárások szerepelnek, amelyek nyílt beavatkozásnak számítanak hazánk belügyeibe.

Hogy az elvárások közül csak a legsúlyosabbakat említsük, a bizottság tavalyi ország jelentése alapján követelik például, hogy csökkentsék Magyarországon a kórházi ágyak számát, vagyis akár zárjanak is be egészségügyi intézményeket, ahogyan azt a Tisza szakértőitől is hallottuk az utóbbi hónapokban.

De elvárják a 13. havi és a 14. havi nyugdíj eltörlését is, amiről szintén lamentálnak már egy ideje Magyar Péter nagyokosai, illetve a kedvezményes lakáshitelek eltörlését és a rezsicsökkentés megszüntetését, ami szintén szerepel a tiszás tervekben. Utóbbi miatt kötelezettségszegési eljárást is indítottak ellenünk, azzal fenyegetve a magyarokat, hogy háromszorosára nőhet nálunk a fűtés költsége. Amiként elvárják a progresszív adózás bevezetését is, ami az egyik fő eleme annak a kiszivárgott dokumentumnak, amit sokan a Tisza programjának tekintenek, de eltöröltetnék a munkáshitelt és az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket is.

Orbán Viktor kormányának sikerült és a későbbiekben is sikerülni fog ezt a háborúpárti sarcot visszautasítani. Magyar Péternek viszont ezt nem is engedik megpróbálni a brüsszeli gazdái, hiába hazudozik az általa tervezett állítólagos jóléti intézkedésekről. Tessék választani!

