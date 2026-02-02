idezojelek
A Helyzet

A vágy görcse

Torinó csak egy tünet, de elég bármelyik német–holland–belga–francia tüntetést megnézni, a vörös fiatalok jelen vannak, és tényleg bármire hajlandók az „ügy” érdekében.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
demokráciaolaszországgeorge floyd 2026. 02. 02. 5:00
0

Torinóban az elmúlt hétvégét azzal töltötték szélsőbaloldali fiatalok, hogy az emberi jogok és a humanizmus nevében agyba-főbe verték azokat, akik nem értenek velük egyet. Ismert recept ez, túlságosan is jól ismert. Mi is láttunk hasonlót, mikor a demokrácia nevében német garázdák átugrottak „nácit verni” Budapestre, majd azóta is a mainstream sajtó dédelgetett kedvencei a banditák. 

Az olasz elvtársak pontosan ugyanazt a módszert követik, vagyis mivel úgy érzik, nincs politikai eszköz a kezükben, a vegytiszta erőszakhoz fordulnak, és ütnek mindenkit, ahol érnek. Mert a másik oldalon álló rendőr „rohadék”. Meg az egész politikai rendszer az, megreformálhatatlan, vagyis a saját álláspontja szerint joga van ököllel igazságot tenni. Mindennap, újra meg újra megpróbálni, aztán a fogdából pillanatok alatt kijönni, hiszen ő csak a tehetetlen dühét vezette le, de jót akart, demokráciát és emberi jogokat. Az ilyen vadállatok mindig megtalálják az éppen aktuális sorvezetőt, vagyis ma épp palesztinpártiak, mert az menő, és a kendő jó szolgálatot tesz, ha épp el kell takarni az arcot, és természetesen Donald Trump politikáját mélységesen elítélik. Feltehetően szenvednek is tőle Torinóban.

A közösségi média hatásának eredményeként a torinói huligán magáévá teszi a minneapolisi tüntető érvkészletét és viselkedésformáit, mindenki George Floyd, esetleg Alex Pretti, az épp aktuális hős, aki az amerikai utcákon folyó háborúban meghalt. De az olasz rendőr nem azonos az ICE-ügynökökkel, Giorgia Meloni Trumppal, Olaszország Amerikával. A helyzet teljesen különbözik, a reakció mégis meghökkentően ugyanaz. Importált konfliktusról van szó, amelyet nem véletlenül hoztak át Európába. Az is nyilvánvaló, hogy a szóban forgó torinói szélsőbalosok nem csak úgy maguktól kezdtek bele a harcba. 

A XX. századi olasz történelemben mindig ott voltak a radikális kommunisták, akik elkeseredtek, hogy lehetetlen az embereket fellázítani a tőkések uralma ellen, pedig ők mindent, tényleg mindent megtettek, vörös brigádjaik útját vér és halál kísérte. Csakhogy a nép túlságosan is jól élt ahhoz, hogy a vérgőzös bandának sikere lehessen, a politikai cél helyett kizárólag fájdalmat okozott. 

De az eszme nem halt meg, s ma, a forrongó-átalakuló Európában ismét megjelennek ezek a vállalhatatlan figurák, az erőszak megszállottjai. Torinó csak egy tünet, de elég bármelyik német–holland–belga–francia tüntetést megnézni, a vörös fiatalok jelen vannak, és tényleg bármire hajlandók az „ügy” érdekében. Ugyanis, mint láthattuk, érinthetetlenek.

Nálunk pedig pontosan látjuk a helybéli haverjaik igyekezetét, hogy ők is importálni tudják mások problémáit. A közösségi média tele van olyan alakokkal, akik megállás nélkül acsarkodnak, és arra hivatkoznak, hogy a hatóságok nem hagyják őket érvényesülni, csorbítják a jogaikat, és bizony, a „rohadékok” miatt nincs más választás, mint az ököl erejének érvényesítése. 

A modern világban elég a telefon kamerájába belemondani valami velős káromkodást, és záporoznak a lájkok, mert jól megmondta a csúnya szájú pernahajder. Ebből lesznek az olyan gyalázatos esetek, amikor a ferences atyát kórusban gyalázta a csőcselék a Ferenciek terén. 

Fontos viszont, hogy nálunk nincsenek utcai harcok, bármennyire is küzd ezért a Szeretetország, hogy másokra mutogatva tolvajt kiálthasson. Ebben az ideológiában semmiféle demokrácia nincs, se emberi jogok, se a szeretet nem található meg nyomokban sem. Csakis a hatalom görcsös akarása, amely elhomályosítja az elmét, és egy idő után a görcs miatt mindent jogosnak tart a lázas forradalmár. Pedig ő csak egy beteg huligán.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekdemográfiai helyzet

A háború a gyermekvállalási kedvet is csökkentette Európában

Fűrész Tünde avatarja

A Bokros-csomag következtében az elmúlt másfél évtizedben a 15–49 éves nők létszáma 13 százalékkal csökkent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu