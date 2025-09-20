„Minden megvolt, mielőtt meglett volna.”

(Kondor Béla)

A múlt héten Szájer József kollégám hatalmas gólt ragasztott a jobb ficakba. Kapott tőlem egy labdát – „akkor lesz nyugi, ha nyer a Fidesz” –, majd csinált két megkerülős cselt, és lőtt egy védhetetlent: „Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.” Vagyis akkor lesz nyugi, ha nagyon nyer a Fidesz.

Járassuk meg megint a labdát. Hogyan lesz ebből nagy győzelem? Hát úgy, hogy a Fidesz mindig is abban volt a legjobb, hogy képes volt megújulni. Soha nem ijedt meg a változástól, és ahelyett, hogy az új körülmények gyűrték volna maguk alá, mindig megrázta magát, és ezzel élére is állt a változásnak.

De mit is jelent megújulni?

Két nagy iskola van (mindig csak kettő van). Az egyik azt mondja, hogy akkor leszel képes jól változtatni, ha régi szemmel nézel az új dolgokra. Vagyis a már megszerzett tapasztalat segít téged abban, hogy megértsd a változást. A másik iskola meg azt mondja, hogy friss szemmel kell nézni a régi dolgokra is. Vagyis akkor tudsz változni, ha megérted, hogy abból, ahogy régen csináltad, mi az, ami már nem illeszkedik a megváltozott körülményekhez, tehát az új felől nézel vissza régi önmagadra.

Mindkét iskolának van igazsága: a tapasztalat átsegít téged a nehéz helyzeteken, ugyanakkor nem árt kívülről is ránézni arra, amiről azt gondoltad, hogy jól csináltad – és természetesen mindkettőnek van vakfoltja is: a tapasztalat önmagában nem elég, ha megváltozik a világ, a friss szemnek pedig a már ismert jelenség is lehet felfedezésre váró újdonság. Ha így áll a helyzet, be kell vezetni egy új felfogást.

Az új iskolában valójában semmi új sincs, mert már a régi politikai bölcselők is felismerték: úgy lehet megújulni, hogy egyszerre kell stabilizálni és újítani. Mert ha csak stabilizálás van, a hatalmi struktúra felfal téged, ha meg csak újítás van, az elidegeníti a népet.

A megújulás helyes kérdése tehát valahogy így szól: mit kell megőrizni és mit kell megváltoztatni? Ehhez pedig szemmértékre és bátorságra egyaránt szükség van, tehát végső soron a megfelelő attitűdön múlik.

Aztán akkor tudsz megújulni, ha tudod, miben vagy, és mi az értelme annak, amit csinálsz. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy attól, ami belül van, már nem látod, ami körülvesz. Fel kell tenni tehát a kérdést: mit és miért csinálsz, mi az értelme annak a tevékenységnek, amit végzel? Az egyik iskola szerint a politika lényege a hatalom, vagyis azért csinálod, hogy kormányra kerülj, illetve kormányon maradj, a másik szerint meg a politika lényege a képviselet, azért csinálod, hogy kifejezésre juttasd a mögötted állók szavát, érvényt szerezz azok akaratának, akik támogatnak. Mindkét iskolának van igazsága: ha nem kerülsz kormányra, nem tudsz érvényt szerezni a mögötted állók érdekeinek és törekvéseinek, és van természetesen vakfoltja is a két felfogásnak: a kormányzás nem cél, csak eszköz, a képviselet pedig nincs magától, politikai cselekvés révén elő kell tudnod állítani a képviselendő többséget. Ha tehát az a helyzet, hogy egyik iskola se nyújtja a teljes igazságot, akkor be kell vezetni egy újat.