G. Fodor Gábor
G. Fodor Gábor
„Az vagyunk, amit tanítanak nekünk.”
(Marlon Brando)

Sok kedvenc könyvem van. Marlon Brando memoárja, az E dalra tanított anyám is ott van közöttük. Sodró lendületű, magával ragadó, tele mellékesnek szánt, ám elgondolkodtató megjegyzésekkel. Brando, aki a hatvanas években forgatott filmjeivel, különösen A vaddal a lázadás szimbólumává vált, egy helyen arról beszél, hogy ő nem azért hordott farmert (Brando és egy másik „rosszfiú”, James Dean tette hétköznapi viseletté ezt a ruhadarabot), mert lázadni akart, hanem azért, mert kényelmes. Valahogy én is így vagyok ezzel.

Van egyébként ebben a mellékesnek szánt megjegyzésben valami egészen nyugtalanító. Akár az is kiolvasható lenne belőle, hogy a lázadás nem öncél, nem önmagáért van, hanem valamiért, ami meghaladja, valami magasabbrendűért, amit adott esetben éppen a lázadás segítségével érhetünk el, de szerintem ebben a viccesnek szánt félmondatban ettől sokkal, de sokkal több is benne van: a szabadság lényegére asszociálhatunk belőle.

A szabadság lényege, célja, megélésének a sajátos módja: a „kényelmes élet”. 

Ahol a „kényelem” kifejezés nem a luxusra, a hivalkodásra és hasonlókra utal, hanem a nyugodt, rendezett életre, ahogy azt szokásszerűen megéljük. A hétköznapok megszokottsága és a bennük fellelhető apró örömök. Az egyszerű dolgok élvezete. Az élet derűje. A megélt nyugalom. Ez nincs összekötve a jóléttel, a vagyonnal, a tehetősséggel, ez a szabadság tehát potenciálisan mindenki számára átélhető és élvezhető. Kétségtelen, hogy a szabadságnak ez a megközelítése eltér a jogok nyelvén beszélő, az emberi jogok univerzalizmusát hirdető liberális szabadságfelfogástól (már ott tartunk, hogy a migrációhoz való jog is emberi jog; sőt az állatoknak is vannak – az emberekhez hasonlóan – jogaik, de most nem erről akarok beszélni).

Konzervatívnak is nevezném ezt a felfogást, ha magának a szónak a használata nem lenne kirekesztő – mert kirekesztve érzi magát, aki nem érzi annak magát. Szóval, a szabadságnak a hétköznapok világával összefüggésbe hozott felfogásáról beszélek, arról, hogy a szabadság nem más, mint a megszokott dolgok otthonossága, az ebben megélt nyugalom és kényelem, valamint az ebből fakadó hétköznapi örömök, legyenek azok mások szemében bármilyen jelentéktelennek tűnőek is – például egy jó erős kávé zamata felkelés után, és utána még egy…

Csakhogy mindez, vagyis a hétköznapokban megélt szabadság otthonossága nincs magától, vagy másként: egyáltalán nem magától értetődő, hogy ez van. Mert bár az így értett szabadság mindenki számára hozzáférhető, de mégsem áll mindig és mindenki „rendelkezésére”.

Csak akkor van, ha béke van, ha nyugalom, rend és biztonság van. Az így értett szabadság előfeltétele tehát a béke, a társadalmi nyugalom, a hétköznapok biztonsága, rombolója pedig a zűrzavar, a káosz, szélsőséges esetben a háború.

Micsoda önhittség, ha valaki azt gondolja, hogy menedzselni tudja a háborút (a Nyugat ma azt gondolja). Aki ebben van, tehát azt hiszi, hogy mederben tudja tartani a háborút, mert képes azt menedzselni, az vagy túlbecsüli a saját erejét, vagy lebecsüli a háború veszélyes természetét. Márpedig a háborút nem lehet menedzselni, azt csak elszenvedni lehet.

A háború az háború. Milyen mennydörgésre hasonlító magyar szó ez, angolul még mennydörgőbb: vóóór. Pedig a háború nem egy szó, nem egy ártatlan kifejezés egy üres papíron, hanem vér, pusztulás, halál. A háborúban a barátaink esnek el, mi esünk el. Jelöletlen tömegsírok, fiaikért zokogó anyák, megerőszakolt nők és lányok, megkínzott és kivégzett gyerekek és megannyi értelmetlen halál. Ez a háború. Na ott nincs szabadság. Ott megszakad az élet megszokott rendje, a szabadság elporlad, az otthonosság helyébe a mindennapi riadalom lép. Egy háborúban eltűnik minden, ami egyéni döntés.

Nem megyek, hanem visznek. Nem látok, hanem mutatnak valamit. Ott nincs tegnap, meg holnap, csak ma van. A bomba elől nem lehet se elfutni, sem elmenekülni. Ha nem én ölök, engem ölnek és minden halottat sirat valaki. Egy század felingerelt idegrendszer. Ez a háború színtiszta realitása. Igazából el sem tudjuk képzelni, és ez a szerencsénk.

De bármi lehet.

A veszély nagyobb, mint korábban bármikor a mi életünkben. A nyugat-európai ember nyolcvan éve nem látott háborút (a szomszédunkban kitört délszláv háború nem rengette meg világképükben a „történelem vége” koncepciót), és most nagyon közel a kataklizma.

Európa a háború szélén egyensúlyoz. Hiá­ba mondjuk, hogy le kell ülni a tárgyalóasztalhoz (történelmi jelentőségű esemény lehet, hogy Budapesten találkozhat az amerikai és az orosz elnök), Európa mégis fegyverkezik, mozgósít és besorozni készül a ­fiait. Legalábbis erre készül. Folytatni akarja a háborút. Pedig aki folytatni akarja a háborút, annak meg kell tudnia mondania, hogy honnét tudjuk majd, hogy győztünk? Vajon győzött a Nyugat Vietnámban, Észak-Koreában, Irakban, Afganisztánban, Szíriában?

Megőrült a nyugati elit. Márpedig az őrület nem felelős semmiért. Nem hallgat meg senkit. Nem érez lelkiismeret-furdalást. Nem vagy fontos neki, sem te, se az életed, a családod, a házad, amelyért megdolgoztál, a jövőd, amiért mindennap megdolgozol. Nem érdekli a gyerekeid jövője. Az őrület ész nélkül masírozna a háborúba. 

A Nyugat meghibbant elitje nem kockáztat semmit. Téged küldene a háborúba, amíg ő koktélozik a falakkal körülzárt tengerparti nyaralóiban. Úgy beszél a háborúról, mintha az csak egy szó lenne, aminek nincsen súlya. Mondhatná azt is: fityfirity, az ugyanúgy nem jelent számára semmit. Nem az ő bőrére megy a játék, legalábbis azt gondolja, hogy neki nincs vesztenivalója. Neked viszont van.

A világháború nem azt jelenti, hogy egy szempillantás alatt lángba borul a világ. Ez nem egy hollywoodi produkció, bár tudja Isten. Hanem azt jelenti, hogy nem tudunk neki gátat szabni, nem tudjuk határok közzé zárni, megállítani, nem tudjuk elszigetelni. A világháború azt jelenti, hogy holnap itt is pusztíthat az értelmetlen halál. A világháború eszkaláció és nincs erő, amely megálljt parancsolhatna neki. Hogy holnap itt is megtörténhet, itt is pusztítani fog – ezzel fenyeget és ezt jelenti a világháború.

Igenis vannak háborúpárti erők. Brüsszel, a nyugati elit azt gondolja, hogy Ukrajna messze van. Nem az ő földjük perzselődik fel, nem az ő katonáik halnak hősi halált, a háború nekik csak egy eszköz, hogy biztosítsák saját túlélésüket, amíg mi értük halunk.

Brüsszelnek van pártja Magyarországon is. Ha jövő áprilisban győz, azt akarja majd, amit Brüsszel akar – mást nem akarhat. De én azt mondom, mi ne akarjunk kalandorpolitikát. 

Túl értékes ehhez nekünk a szabadság, a megszokott hétköznapok otthonossága, az élet derűje, az ebben megélt nyugalom, gyermekeink jövője. Ezért nekünk kell győznünk, nekünk, akik ki akarunk maradni a háborúból. Mert ha ők győznek, mindenki veszít. Ha mi győzünk, azok is nyernek, akik a vesztünket akarják. Mert a biztonság az első parancs, a háborúpártiak pedig parancsszegők.

Ha elvész a biztonság, oda a szabadság.

Nagyon is jól tudjuk, hogy mit veszthetünk.

Bayer Zsolt
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel
Fidesz-előny a kampánystartnál

Pilhál Tamás
Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László
Mindennapi partraszállások

Majmoké a világ

