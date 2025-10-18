„Az vagyunk, amit tanítanak nekünk.”

(Marlon Brando)

Sok kedvenc könyvem van. Marlon Brando memoárja, az E dalra tanított anyám is ott van közöttük. Sodró lendületű, magával ragadó, tele mellékesnek szánt, ám elgondolkodtató megjegyzésekkel. Brando, aki a hatvanas években forgatott filmjeivel, különösen A vaddal a lázadás szimbólumává vált, egy helyen arról beszél, hogy ő nem azért hordott farmert (Brando és egy másik „rosszfiú”, James Dean tette hétköznapi viseletté ezt a ruhadarabot), mert lázadni akart, hanem azért, mert kényelmes. Valahogy én is így vagyok ezzel.

Van egyébként ebben a mellékesnek szánt megjegyzésben valami egészen nyugtalanító. Akár az is kiolvasható lenne belőle, hogy a lázadás nem öncél, nem önmagáért van, hanem valamiért, ami meghaladja, valami magasabbrendűért, amit adott esetben éppen a lázadás segítségével érhetünk el, de szerintem ebben a viccesnek szánt félmondatban ettől sokkal, de sokkal több is benne van: a szabadság lényegére asszociálhatunk belőle.

A szabadság lényege, célja, megélésének a sajátos módja: a „kényelmes élet”.

Ahol a „kényelem” kifejezés nem a luxusra, a hivalkodásra és hasonlókra utal, hanem a nyugodt, rendezett életre, ahogy azt szokásszerűen megéljük. A hétköznapok megszokottsága és a bennük fellelhető apró örömök. Az egyszerű dolgok élvezete. Az élet derűje. A megélt nyugalom. Ez nincs összekötve a jóléttel, a vagyonnal, a tehetősséggel, ez a szabadság tehát potenciálisan mindenki számára átélhető és élvezhető. Kétségtelen, hogy a szabadságnak ez a megközelítése eltér a jogok nyelvén beszélő, az emberi jogok univerzalizmusát hirdető liberális szabadságfelfogástól (már ott tartunk, hogy a migrációhoz való jog is emberi jog; sőt az állatoknak is vannak – az emberekhez hasonlóan – jogaik, de most nem erről akarok beszélni).

Konzervatívnak is nevezném ezt a felfogást, ha magának a szónak a használata nem lenne kirekesztő – mert kirekesztve érzi magát, aki nem érzi annak magát. Szóval, a szabadságnak a hétköznapok világával összefüggésbe hozott felfogásáról beszélek, arról, hogy a szabadság nem más, mint a megszokott dolgok otthonossága, az ebben megélt nyugalom és kényelem, valamint az ebből fakadó hétköznapi örömök, legyenek azok mások szemében bármilyen jelentéktelennek tűnőek is – például egy jó erős kávé zamata felkelés után, és utána még egy…