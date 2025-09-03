motortesztA2-es jogosítványvárosi közlekedéstajvanirobogó

Új bajnok a cirkálósúlyban? - SYM 300 Cruisym teszt (top5)

Sokan belátják, hogy egy kanapérobogó ideális célszerszám a napi munkába járáshoz, hiszen temérdek holmit elnyel, kényelmes és keveset fogyaszt, ráadásul egy-egy vidéki kiruccanás sem okoz gondot vele. Vajon tud-e újat mutatni a műfajban, vagy az árával kiütéssel győzni egy ismeretlen márka, a SYM versenyzője?

Kismartoni András
2025. 09. 03. 11:24
Fotó: Stefler Balázs
Miként az autóiparban, a kétkerekűek kínálatában is alig győzzük megtanulni az új távol-keleti márkaneveket, de a SYM esetében szó sincsen zöldfülű társaságról: 1961-ben (Honda licenc alapján) vágtak bele a motorkerékpár-gyártásba, és napjainkig több mint kilencmillió robogót adtak el. Immár Magyarországon is kaphatóak a termékei, és érzékletesen mutatja a változó trendeket az importőri bázis budapesti helyszíne: termeiben hosszú évekig az izgalmas, de most nehéz időket átélő KTM motorjai álltak. Ez már a múlté, tehát osztrák paripa helyett tajvani robogóért érkeztünk, méghozzá a 125-től 508 köbcentiig terjedő kínálat középső régiójából.  

Nem mondható szerénynek a 194 kilós saját tömeg, a legtöbb riválisa könnyebb. Nagyjából 110 km/h-ig mozog kellemesen
Fotó: Stefler Balázs

1. Ráncfelvarrás előtt sem mutat rosszul

Jó kiállású, a klasszikus kanapérobogóknál sportosabb fazonú gép fogadott a telephelyen, divatos alapozószürke színben és fekete felnikkel. Szemből nézve szúrós tekintetével és LED-füzér szemöldökével nem úgy fest, mint aki ismeri a tréfát, ám érdemes tisztázni, ez még a 2024-es modell, az ideinek kicsit átdolgozták (és az európai ízléshez közelebb hozták) a lámpatesteit. Összességében nem lóg ki a japán vetélytársak, nevezetesen a Honda Forza 350 és a Yamaha XMax 300 iskolájából, ami a vonalvezetés mellett a méreteire is igaz: nem duci, de azért testes gép, a maga 2,18 méteres hosszával megkéri a maga parkolóhelyét, amikor garázsba tesszük. Kissé túlzásba estek viszont a tajvani tervezők a rengeteg karbonutánzatú műanyag borítással. 

Profilból látványos a vonalvezetése. Merevnek érződik a váz, elöl-hátul 100 mm a rugóút, a szélvédő szerszámmal állítható
Fotó: Stefler Balázs

2. Fókuszban a kényelem és a praktikum

Átlagos testmagassággal kellemes üléshelyzetet vehetünk fel a méretes, kissé kemény tömésű nyeregben, mely 77 centi magasan húzódik a talajtól, így megállásnál az alacsonyabbak lába is leér. Nem túl széles a kormány, ez könnyíti az autósosok közti manőverezést, ám ügyelni kell a tükrökre – szerencsére szűk helyen, például kerti gyalogoskapun lavírozva ezek behajthatók. 

Az utasnak sincs rossz dolga a jól párnázott kakasülőn, rendes kapaszkodót és igényes kivitelű, természetesen kihajtható lábtartót kap,

a nyereg alatt pedig 47 literes, akár két bukósisakot is befogadó, megvilágított rekeszbe lehet pakolni. Mi egy laptoptáskát is bele tudtunk gyűrni, ám itt akadt az egyetlen igazi minőségi kifogásunk: a gázteleszkópos nyitómechanika nyeklik-nyaklik.

Egy közepes bevásárlás holmijait is elnyeli az ülés alatti tároló. A végébe tárca- vagy telefontartó zsebet is beépítettek
Fotó: Stefler Balázs

Nem csak a körben LED-es világítás, hanem a digitális műszerfal is szériafelszereltség, utóbbi jól leolvasható, de nem kínál okostelefonos kapcsolódást. Apropó, mobil: egy nyitható rekeszben kétféle módon is lehet tölteni, ám a fedélre nem vágtak rést ahhoz, hogy konzolra rögzítve kívülre tegyük, például navigáláshoz. Csak a 2025-ös Cruisym modellen jelent meg a kulcs nélküli rendszer, szerintünk a hagyományos is jól használható, arra azonban érdemes ügyelni, hogy csak a középsztenderen indítható a motor, oldaltámaszon nem. Mint a típusnév sugallja, ezt a SYM modellt (legfeljebb középtávú) túrázásra is szánták, ehhez jól jön az előretolt, chopperes második lábtartó és a két fokozatban állítható, a felsőtestet hatásosan védő gyári szélvédő.

Fordulatszámot is mutat a digitális műszerfal, a kis kijelzőre többek közt időóra és feszültségmérő is behívható
Fotó: Stefler Balázs

3. Szabványtechnika a burkolatok alatt

Műszaki tartalmát tekintve a SYM pontosan megfelel a távol-keleti 300-as robogók átlagának: egyhengeres, vízhűtéses motorja DOHC-vezérlésű (négyszelepes), Keihin befecskendezés eteti, de a frissített verzióval ellentétben még nem felel meg az Euro 5+ normának. Klasszikus építésű a tajvani robogó futóműve is elöl-hátul 100 mm-es rugóutakkal, a tárcsás fékrendszert Bosch-féle kétcsatornás ABS tartja kordában. Bár a teljesítmény tekintetében páran túlzásnak tartják, a kezdőknek hasznos a széria kipörgésgátló, mely egy sárga gombbal deaktiválható. Hagyományos kialakításúak és könnyen működnek a kezelőszervek, az elöl 14, hátul 13 colos kerékméret is a megszokott módit követi – igaz, néhány új rivális már egy-egy számmal nagyobb görgőknél jár. 

Könnyű alulmúlni a 3,2 literes gyári átlagfogyasztást, meghajtva sem megy 3,5 fölé. Az egyhengeres nyomatéka 26,2 Nm
Fotó: Stefler Balázs

4. Élmény helyett kényelemre hangolták

Menet közben kellemes arcát mutatja a Cruisym, nem zajos az egyhengeres motorja, és lágy hangolásával (főleg az első villánál) tisztességesen kiszűri az úthibákat. Pont elég arra a 26,4 lóerő, hogy agilisan haladjunk vele városban, és országúton sem gond tartani vele a forgalom ritmusát. Sztrádára már kevésbé optimális: 

bár óra szerint túl tudja szárnyalni a 127 km/h-s gyári végsebességet, nagy tempónál kissé bizonytalanul fut,

különösen nyomvályús burkolaton. Érdemes szem előtt tartani, hogy ez nem egy sportosnak szánt gép (arra ott a Maxsym 400 modell, nem is beszélve a kéthengeres 508-ról), de napi ingázáshoz ideális lehet, nem csak a komfortja és a praktikuma, hanem a takarékossága miatt is: beéri 3 liter körüli fogyasztással. 

Hatásos, és finoman adagolható a szimpla tárcsás, elöl négy-, hátul kétdugattyús nyereggel lassító, ABS-es fékrendszer
Fotó: Stefler Balázs

5. Diszkontvétel, vagy középre árazták?

Hogyha az új, 2025-ös modellt vesszük alapul, 2,55 milliós alapárával nem tűnik kihagyhatatlan ajánlatnak a SYM robogó: a már említett Honda Forza 350 és Yamaha XMax300 százezer forintos feláron belül több lóerőt és pár kilóval kisebb tömeget (ergo jobb dinamikát) kínál, nem beszélve a jól bejáratott márkanévről. Persze az igazsághoz tartozik, hogy Dél-Európa számos országában már vannak tapasztaltok a gyártó termékeiről, és azok alapján megbízható szerkezetek. Ott van még riválisként a szintén tajvani Kymco Downtown GT 350 is 2,39 millióért, és ugye a kínai konkurenciáról sem érdemes megfeledkezni. Ám a SYM Cruisym 300-ból is akad egy érdekes ajánlat: a tesztelt 2024-es kivitel 2,19 millió forintért elérhető, ami már elég versenyképes ár. 

USB és szivargyújtó-aljzat is került a rekeszbe. Itt még hagyományos kulcsos az indítás, illetve a tankfedél- és nyeregnyitás
Fotó: Stefler Balázs
