Új bajnok a cirkálósúlyban? - SYM 300 Cruisym teszt (top5)

Miként az autóiparban, a kétkerekűek kínálatában is alig győzzük megtanulni az új távol-keleti márkaneveket, de a SYM esetében szó sincsen zöldfülű társaságról: 1961-ben (Honda licenc alapján) vágtak bele a motorkerékpár-gyártásba, és napjainkig több mint kilencmillió robogót adtak el. Immár Magyarországon is kaphatóak a termékei, és érzékletesen mutatja a változó trendeket az importőri bázis budapesti helyszíne: termeiben hosszú évekig az izgalmas, de most nehéz időket átélő KTM motorjai álltak. Ez már a múlté, tehát osztrák paripa helyett tajvani robogóért érkeztünk, méghozzá a 125-től 508 köbcentiig terjedő kínálat középső régiójából.

Nem mondható szerénynek a 194 kilós saját tömeg, a legtöbb riválisa könnyebb. Nagyjából 110 km/h-ig mozog kellemesen

Fotó: Stefler Balázs

1. Ráncfelvarrás előtt sem mutat rosszul

Jó kiállású, a klasszikus kanapérobogóknál sportosabb fazonú gép fogadott a telephelyen, divatos alapozószürke színben és fekete felnikkel. Szemből nézve szúrós tekintetével és LED-füzér szemöldökével nem úgy fest, mint aki ismeri a tréfát, ám érdemes tisztázni, ez még a 2024-es modell, az ideinek kicsit átdolgozták (és az európai ízléshez közelebb hozták) a lámpatesteit. Összességében nem lóg ki a japán vetélytársak, nevezetesen a Honda Forza 350 és a Yamaha XMax 300 iskolájából, ami a vonalvezetés mellett a méreteire is igaz: nem duci, de azért testes gép, a maga 2,18 méteres hosszával megkéri a maga parkolóhelyét, amikor garázsba tesszük. Kissé túlzásba estek viszont a tajvani tervezők a rengeteg karbonutánzatú műanyag borítással.

Profilból látványos a vonalvezetése. Merevnek érződik a váz, elöl-hátul 100 mm a rugóút, a szélvédő szerszámmal állítható

Fotó: Stefler Balázs

2. Fókuszban a kényelem és a praktikum

Átlagos testmagassággal kellemes üléshelyzetet vehetünk fel a méretes, kissé kemény tömésű nyeregben, mely 77 centi magasan húzódik a talajtól, így megállásnál az alacsonyabbak lába is leér. Nem túl széles a kormány, ez könnyíti az autósosok közti manőverezést, ám ügyelni kell a tükrökre – szerencsére szűk helyen, például kerti gyalogoskapun lavírozva ezek behajthatók.

Az utasnak sincs rossz dolga a jól párnázott kakasülőn, rendes kapaszkodót és igényes kivitelű, természetesen kihajtható lábtartót kap,

a nyereg alatt pedig 47 literes, akár két bukósisakot is befogadó, megvilágított rekeszbe lehet pakolni. Mi egy laptoptáskát is bele tudtunk gyűrni, ám itt akadt az egyetlen igazi minőségi kifogásunk: a gázteleszkópos nyitómechanika nyeklik-nyaklik.