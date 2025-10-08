Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

autós hírautós videógyalogátkelő

Elsőre nem tűnhet úgy, mégis szabályt sértett a rendőrautó sofőrje + videó

Nem könnyű rájönni, hogy mit hibázott a sofőr a gyalogátkelőnél.

2025. 10. 08. 11:48
Forrás: BpiAutósok
Még a Bpiautósok sokat látott szakértőit is megtévesztette az az olvasói videó, amely a napokban kerül a portál birtokába. A rajta látható eset tanulmányozása során annyira a bal oldalon a gyalogátkelőre lépő gyalogosra figyeltek, hogy észre sem vették, miben sértette meg valójában a KRESZ-t a zebrán áthaladó rendőrautó sofőrje. Sokan ugyanis tévesen azt gondolják, hogy a bal oldalon a gyalogátkelőre lelépő gyalogos miatt történt a szabálysértés. Pedig nem: az osztott pályás úttesten a balról érkező gyalogosnak még nem kellett elsőbbséget adni, hiszen a rendőrautó sofőrje nem akadályozta a gyalogos átkelését. Van viszont egy szabály, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A rendőrautó ugyanis 

párhuzamos közlekedésre alkalmas úton egy gyalogátkelő előtt álló autó mellett haladt el, ami szigorúan tilos! 

A videó második fele már Csepelen készült, október 2-án, 11.30-kor. „Idős sofőr, villogtam neki, hogy menjen nyugodtan, ráérek, elfért volna a babakocsis nő mögött, ha körültekintőbben, és nem nagy lendülettel kanyarodik be. Ehelyett középre kanyarodva nekikoccant a babakocsinak. Szerencsére nagy baj nem történt az ijedtségen kívül” – írta a felvétel beküldője.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
