Sokan lenézték a Suzukikat, mégis kiállták az idő próbáját

Bizonyára sokan emlékeznek még arra az időszakra, amikor nem a Vitara és az S-Cross, hanem a Suzuki kisebb kategóriás (szintén esztergomi gyártású), olcsóbb modelljei uralták a hazai újautó-eladásokat. Sokan lenézték ugyan a tulajdonosokat, ekkoriban terjedtek el a „ti autótok” matricák is, de ahogy telnek az évek, és számít egyre többet egy-egy modell megbízhatósága, fenntartási költsége (fogyasztás, szervizköltség stb.), ismertsége és persze ár-érték aránya, úgy változott meg pozitív irányba a használt Suzukikról alkotott kép – és ezt most a Használtautó.hu legújabb elemzése is alátámasztja.

Fotó: Suzuki

Megvizsgálták ugyanis, mely modellek cserélnek gazdát a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon; a forgási sebességet - vagyis a „turnover” értéket - úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. A leghamarabb eladható típusok listáját pedig a Suzuki vezeti: az Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel áll az első helyen, szorosan mögötte a Wagon R+ (15,5 nap) és az SX4 (16,6 nap.) következik. Negyedik helyen áll a Swift 18 napos átlagos turnover-idővel, és csak ötödiknek futott be egy más márka modellje, a kedvező árú Peugeot 307.

Fotó: Használtautó.hu

Trendként megállapítható még, hogy a legöregebb autók a legkapósabbak a hazai piacon: a 15 évnél idősebb járművek átlagosan 21,9 nap alatt cserélnek gazdát, míg a 10–14 éves autók már 25,9 napos értéket mutatnak. Az 5–9 év közötti autók 27,5 napos átlaga is viszonylag jó, de a 0–4 éves, tehát újszerű autók már csak 42,5 nap alatt kelnek el. Ha a hajtáslánc szerint nézzük az adatokat, az derül ki, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemű autók keresettek: a benzinesek átlagosan 25,9 nap, míg a dízelek 26,4 nap alatt cserélnek gazdát. Ehhez képest az elektromos autóknál az átlagos eladási idő 33,3 nap, a hibridek esetében pedig 35,4 nap.

