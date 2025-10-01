Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

használt autókolcsó autóSuzukiautókereskedésautóeladás

Sokan lenézték a Suzukikat, mégis kiállták az idő próbáját

Igaz, hogy szerény a presztízsük, de korosodva is megbízhatóak – így a hazai használtpiac slágerei lettek.

2025. 10. 01. 10:17
Fotó: Suzuki
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bizonyára sokan emlékeznek még arra az időszakra, amikor nem a Vitara és az S-Cross, hanem a Suzuki kisebb kategóriás (szintén esztergomi gyártású), olcsóbb modelljei uralták a hazai újautó-eladásokat. Sokan lenézték ugyan a tulajdonosokat, ekkoriban terjedtek el a „ti autótok” matricák is, de ahogy telnek az évek, és számít egyre többet egy-egy modell megbízhatósága, fenntartási költsége (fogyasztás, szervizköltség stb.), ismertsége és persze ár-érték aránya, úgy változott meg pozitív irányba a használt Suzukikról alkotott kép – és ezt most a Használtautó.hu legújabb elemzése is alátámasztja. 

Suzuki Swift
Fotó: Suzuki

Megvizsgálták ugyanis, mely modellek cserélnek gazdát a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon; a forgási sebességet - vagyis a „turnover” értéket - úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. A leghamarabb eladható típusok listáját pedig a Suzuki vezeti: az Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel áll az első helyen, szorosan mögötte a Wagon R+ (15,5 nap) és az SX4 (16,6 nap.) következik. Negyedik helyen áll a Swift 18 napos átlagos turnover-idővel, és csak ötödiknek futott be egy más márka modellje, a kedvező árú Peugeot 307. 

Fotó: Használtautó.hu

Trendként megállapítható még, hogy a legöregebb autók a legkapósabbak a hazai piacon: a 15 évnél idősebb járművek átlagosan 21,9 nap alatt cserélnek gazdát, míg a 10–14 éves autók már 25,9 napos értéket mutatnak. Az 5–9 év közötti autók 27,5 napos átlaga is viszonylag jó, de a 0–4 éves, tehát újszerű autók már csak 42,5 nap alatt kelnek el. Ha a hajtáslánc szerint nézzük az adatokat, az derül ki, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemű autók keresettek: a benzinesek átlagosan 25,9 nap, míg a dízelek 26,4 nap alatt cserélnek gazdát. Ehhez képest az elektromos autóknál az átlagos eladási idő 33,3 nap, a hibridek esetében pedig 35,4 nap.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.