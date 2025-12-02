Rendkívüli

Forradalmi magyar találmány segít megelőzni a kicsúszásos baleseteket

Amikor a vezető és a menetstabilizáló (ESP) is elveszti a kontrollt, az új rendszer átveszi az irányítást. Íme, az automatikus driftelés funkció!

2025. 12. 02. 9:33
Idén nyáron kapott EU-s szabadalmat és már az Egyesült Államokban is bejegyzés alatt áll, így reményteljes járműipari jövő elé nézhet egy magyar fejlesztés, amelytől a közlekedésbiztonság jelentős javulását várják. A BME Gépjármű-technológia Tanszék járműdinamika és szabályzás kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely az autót annak megcsúszásakor is képes kontrolláltan irányítani, így tapadási határon túl, a megcsúszást követően is irányítható marad a jármű, ezzel elkerülhető a kisodródásos balesetek jelentős része. 

Nemcsak a fékezésbe, hanem a kormányzásba is beavatkozik a rendszer. Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Amikor a sofőr már nem ura a kialakult helyzetnek, a hagyományos menetstabilizáló rendszer (ESP) pedig nem képes biztosítani a jármű feletti kontrollt, ez a megoldás drift manőver útján is képes elkerülni a kisodródás miatti ütközést. Az új rendszer tehát nem a tapadás helyreállítását célozza, hanem csúszás közben tartja fenn az irányíthatóságot, ezzel jelentősen megnövelve a rendelkezésre álló útpálya-variációk számát. Természetesen itt még véletlenül sem a szórakoztató célú erőcsúsztatás a cél, hanem az olyan helyzetek megmentése, amikor eddig elkerülhetetlennek tűntek a balesetek. 

Biztonsági fejlesztés a rendszer, de könnyű belelátni a játékot is... Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

„A jégen, havon, vizes vagy akár száraz felületen történő megcsúszás olyan kritikus forgalmi szituációnak számít, amikor kulcsfontosságú a jármű teljes fizikai képességeinek kihasználása, valamint a vezető rendkívül gyorsan meghozott helyes döntéssorozata is – magyarázza dr. Szalay Zsolt, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tanszékvezető docense. – Egy átlagos sofőr azonban ilyen helyzetben gyakran elveszti uralmát a járműve felett. A tesztek során bebizonyosodott, hogy ez a rendszer képes jóval felülmúlni egy professzionális pilóta vezetési képességeit is.”


 

