Ezek a legnépszerűbb autók a világ legnagyobb piacán

Kína tíz legkelendőbb járműve közül mindössze három származott külföldi autógyártóktól 2025-ben.

2026. 01. 30. 14:06
Geely Galaxy Xingyuan Forrás: Geely
2025-ben a kínai újautó-piac újabb rekordot döntött, az éves eladások meghaladták a 34,4 millió darabot, amivel a 17. egymást követő évben a világ legnagyobbja volt. A kereslet 9,4 százalékot nőtt 2024-hez képest. 

Geely EX2
Geely Galaxy Xingyuan
Fotó: Geely

A Geely Galaxy Xingyuan hivatalosan is az ország legkelendőbb járműve lett 2025-ben 465 775 forgalomba helyezéssel, amivel 

véget vetett a Tesla Model Y kétéves uralkodásának.

Az exportpiacokon, így Európában is Geely EX2 néven ismert, 4,13 méteres ferdehátút 2024-ben mutatták be, és tavaly mi is kipróbálhattuk Sanghajban

A tavalyi bestsellerek
Forrás: Kínai Személygépkocsi Szövetség (CPCA) 

A Galaxy Xingyuan a kisautók kategóriájába tartozik, olyan népszerű riválisokkal versenyez a helyi piacon, mint a BYD Dolphin, a Wuling Bingo és az Aion UT. Sikerének titka, hogy a divatos stílust gazdag felszereltséggel és versenyképes árral ötvözi, változattól függően jelenleg mindössze 65 800 és 95 800 jen közötti összegbe (3–4,4 millió forint) kerül Kínában. 

Wuling Hongguang Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV 
Fotó: Wuling

Az ország második legkelendőbb járműve 2025-ben a még kisebb Wuling Hongguang Mini EV volt, megismételve elődjének 2021-es és 2022-es sikerét. A SAIC-GM-Wuling vegyesvállalat apró (3,25 méter hosszú) elektromos ferdehátúja tavaly modellváltáson esett át, az új generáció játékosabb, gömbölyűbb dizájnt és egy új ötajtós változatot hozott. Ezek a fejlesztések egyértelműen jól sikerültek, segítve a modellt 435 599 példány értékesítésében, ami hatalmas, 82 százalékos ugrás 2024-hez képest. 

A négyszemélyes villanymini alapváltozata mindössze 2,2 millió forintnak megfelelő jüanba kerül

Kínában. Ezért az árért 43 lóerőt, 17,3 kWh-s akkumulátort és 170 km-es WLTP hatótávot ad.

Tesla
Tesla Model Y
Fotó: Tesla

A Tesla Model Y, amely 2023-ban és 2024-ben is az első helyen állt, 2025-ben a harmadik helyre csúszott vissza. Továbbra is erős számokat produkált (425 337 eladott példány), bár ez 11,5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, még az év elején érkezett, frissített verzió megjelenése ellenére is.

BYD Qin Plus
Fotó: BYD

A negyedik helyen a BYD Qin Plus állt, 387 315 eladott példánnyal. A teljesen elektromos és plug-in hibrid modellként is elérhető középkategóriás szedán korábban 2023-ban és 2024-ben is a második helyen állt, de idén leszorult a dobogóról.

Nissan Sylphy
Fotó: Nissan

A Nissan Sylphy szedán, az Egyesült Államokban Sentra néven ismert, Kína legkelendőbb modellje volt 2020 és 2022 között, mielőtt a Tesla átvette az irányítást. Most 320 000 eladott darabbal az ötödik helyre csúszott vissza, de ezzel továbbra is az ország legkelendőbb nem elektromos autója. Nemrég megérkezett az új generációja, ami lendületet adhat neki a 2026-os évre.

Xiaomi SU7 autó
Xiaomi SU7
Fotó: Xiaomi

Kína 2025-ös top 10-es listáján egy másik kiemelkedő darab a Xiaomi SU7 szedán, amely 258 164 eladott darabbal a nyolcadik helyen végzett. A kínai újonc azzal került a címlapokra, hogy megelőzte közvetlen riválisát, a Tesla Model 3-at, amely 200 361 eladott darabbal a 11. helyre csúszott vissza.

A gyártóknál a BYD vezet

A Kínai Személygépkocsi Szövetség (CPCA) adatai szerint a gyártók rangsorában BYD megtartotta vezető helyét 2025-ben 3 484 525 jármű értékesítésével. A második helyen a Geely végzett 2 605 565 darabbal, ami hatalmas, 47 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i
Fotó: BYD

A kínai márkák összességében a hazai piac 65 százalékát tették ki, míg sok külföldi autógyártó, amelyek egykor domináltak, küzdöttek a visszaeséssel. A FAW-Volkswagen a harmadik helyet szerezte meg 1 531 276 eladással, de a Toyota és a Honda vegyesvállalatai most kiestek az első ötből.

 

