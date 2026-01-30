Ezek a legnépszerűbb autók a világ legnagyobb piacán

2025-ben a kínai újautó-piac újabb rekordot döntött, az éves eladások meghaladták a 34,4 millió darabot, amivel a 17. egymást követő évben a világ legnagyobbja volt. A kereslet 9,4 százalékot nőtt 2024-hez képest.

Geely Galaxy Xingyuan

Fotó: Geely

A Geely Galaxy Xingyuan hivatalosan is az ország legkelendőbb járműve lett 2025-ben 465 775 forgalomba helyezéssel, amivel

véget vetett a Tesla Model Y kétéves uralkodásának.

Az exportpiacokon, így Európában is Geely EX2 néven ismert, 4,13 méteres ferdehátút 2024-ben mutatták be, és tavaly mi is kipróbálhattuk Sanghajban.

A tavalyi bestsellerek

Forrás: Kínai Személygépkocsi Szövetség (CPCA)

A Galaxy Xingyuan a kisautók kategóriájába tartozik, olyan népszerű riválisokkal versenyez a helyi piacon, mint a BYD Dolphin, a Wuling Bingo és az Aion UT. Sikerének titka, hogy a divatos stílust gazdag felszereltséggel és versenyképes árral ötvözi, változattól függően jelenleg mindössze 65 800 és 95 800 jen közötti összegbe (3–4,4 millió forint) kerül Kínában.

Wuling Hongguang Mini EV

Fotó: Wuling

Az ország második legkelendőbb járműve 2025-ben a még kisebb Wuling Hongguang Mini EV volt, megismételve elődjének 2021-es és 2022-es sikerét. A SAIC-GM-Wuling vegyesvállalat apró (3,25 méter hosszú) elektromos ferdehátúja tavaly modellváltáson esett át, az új generáció játékosabb, gömbölyűbb dizájnt és egy új ötajtós változatot hozott. Ezek a fejlesztések egyértelműen jól sikerültek, segítve a modellt 435 599 példány értékesítésében, ami hatalmas, 82 százalékos ugrás 2024-hez képest.

A négyszemélyes villanymini alapváltozata mindössze 2,2 millió forintnak megfelelő jüanba kerül

Kínában. Ezért az árért 43 lóerőt, 17,3 kWh-s akkumulátort és 170 km-es WLTP hatótávot ad.

Tesla Model Y

Fotó: Tesla

A Tesla Model Y, amely 2023-ban és 2024-ben is az első helyen állt, 2025-ben a harmadik helyre csúszott vissza. Továbbra is erős számokat produkált (425 337 eladott példány), bár ez 11,5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, még az év elején érkezett, frissített verzió megjelenése ellenére is.

BYD Qin Plus

Fotó: BYD

A negyedik helyen a BYD Qin Plus állt, 387 315 eladott példánnyal. A teljesen elektromos és plug-in hibrid modellként is elérhető középkategóriás szedán korábban 2023-ban és 2024-ben is a második helyen állt, de idén leszorult a dobogóról.