Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

autós hírútdíjfizetésveterán autóautópálya matrica

Idéntől nem minden autóra kell matrica a sztrádák használatához

Hamarosan lejár a tavalyi e-matricák érvényessége, de lesznek, akik ingyen használhatják a fizetős utakat.

2026. 01. 28. 10:06
Fotó: Zalai Hirlap/Szakony Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos változások lépnek életbe idén az autópálya matricák használatában: lesznek új fizetős útszakaszok, az éves országos jogosultságot akár részletfizetésre is meg lehet vásárolni, az M1-es felújítása okozta kellemetlenségek miatt pedig elérhető egy kedvezményes, négy vármegyére érvényes díjkategória. Mindezeken felül bevezettek egy további fontos újítást is, ugyanis egy jogszabály-módosítás eredményeként idéntől a veterán minősítésű (MAVAMSZ vagy FIVA) autók tulajdonosainak nem kell matricát venniük ahhoz, hogy használhassák a díjköteles sztrádákat és autóutakat. Ez a mentesség nem jár automatikusan, az igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Miniszterelnöki Kabinetiroda közlekedési igazgatási és nyilvántartási főosztályához vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási hivatalai, illetve a kormányablakok ügyintézőinek.

Fotó: Lővei Gergely

Érdemes hangsúlyozni, hogy az ingyenes sztrádahasználat nem kérvényezhető minden harminc évnél idősebb autóhoz, hanem kifejezetten az érvényes muzeális minősítéshez van kötve. Utóbbi kategória egyébként további, már sok-sok éve létező további kedvezményekkel is jár: igényelhető (de nem kötelező) az OT rendszám, nem kell gépjárműadót és külföldi behozatal esetén regisztrációs adót fizetni, illetve csak ötévente esedékes a műszaki vizsga – ám ugyanilyen időközönként a veteránminősítés szigorú folyamatán is mindig újra át kell esni. Hasonló szabályok vonatkoznak a veterán autóbuszokra és teherautókra is, ám eddig az utóbbiak, tehát a 3,5 tonna feletti haszonjárművek (régi Csepelek, IFA-k stb.) mozgatását költségessé tette az útdíj fizetése – jó hír, hogy az új szabály szerint muzeális minősítéssel ezek is mentességet élveznek. 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu