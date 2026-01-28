Idéntől nem minden autóra kell matrica a sztrádák használatához

Fontos változások lépnek életbe idén az autópálya matricák használatában: lesznek új fizetős útszakaszok, az éves országos jogosultságot akár részletfizetésre is meg lehet vásárolni, az M1-es felújítása okozta kellemetlenségek miatt pedig elérhető egy kedvezményes, négy vármegyére érvényes díjkategória. Mindezeken felül bevezettek egy további fontos újítást is, ugyanis egy jogszabály-módosítás eredményeként idéntől a veterán minősítésű (MAVAMSZ vagy FIVA) autók tulajdonosainak nem kell matricát venniük ahhoz, hogy használhassák a díjköteles sztrádákat és autóutakat. Ez a mentesség nem jár automatikusan, az igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Miniszterelnöki Kabinetiroda közlekedési igazgatási és nyilvántartási főosztályához vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási hivatalai, illetve a kormányablakok ügyintézőinek.

Fotó: Lővei Gergely

Érdemes hangsúlyozni, hogy az ingyenes sztrádahasználat nem kérvényezhető minden harminc évnél idősebb autóhoz, hanem kifejezetten az érvényes muzeális minősítéshez van kötve. Utóbbi kategória egyébként további, már sok-sok éve létező további kedvezményekkel is jár: igényelhető (de nem kötelező) az OT rendszám, nem kell gépjárműadót és külföldi behozatal esetén regisztrációs adót fizetni, illetve csak ötévente esedékes a műszaki vizsga – ám ugyanilyen időközönként a veteránminősítés szigorú folyamatán is mindig újra át kell esni. Hasonló szabályok vonatkoznak a veterán autóbuszokra és teherautókra is, ám eddig az utóbbiak, tehát a 3,5 tonna feletti haszonjárművek (régi Csepelek, IFA-k stb.) mozgatását költségessé tette az útdíj fizetése – jó hír, hogy az új szabály szerint muzeális minősítéssel ezek is mentességet élveznek.