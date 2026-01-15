Fényűző óriás szabadidő-autóval rukkolt elő a Renault

Visszatér a Renault a prémium autópiacra egy felső kategóriás új SUV-val, amely a Volvo XC90 és az Audi Q7 versenytársa lesz az Európán kívüli kulcsfontosságú piacokon, főleg Dél-Koreában. A Filante névre keresztelt modell (a rekorddöntő, együléses elektromos koncepcióautójáról lehet ismerős) a zászlóshajóként szolgál majd a márka globális modellkínálatában.

Fotó: Renault

A Renault a jelentős európai beruházások és új termékek bevezetésének hosszú időszakát követően most az Európán kívüli terjeszkedésre helyezi át a hangsúlyt, amit a Filante bemutatása is jelez. A francia gyártó nem csak Európában rendelkezik erős jelenléttel, hiszen több mint 80 országban van jelen a világon.

Fotó: Renault

Elsőként Dél-Koreában kezdik forgalmazni az újdonságot,

ahol a Renault prémium autógyártóként szeretné újrapozicionálni magát. Kevesen tudják, hogy a francia gyártó jelenleg a harmadik legnagyobb márka a koreai piacon a helyi óriások, a Hyundai és a Kia mögött, amelyek együtt 90 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek.

Fotó: Renault

Ötméteres hosszával és 1,9 méteres szélességével a Filante

nagyobb, mint a Renault bármelyik európai modellje,

és a formanyelve is igencsak eltérő, jóval lágyabb dizájn jellemzi. Bár formájában és méretében elvileg egy SUV, a viszonylag lapos karosszériáját a szedánok ihlették, ellentétben a magasabb építésű, robusztusabb riválisaival.

Fotó: Renault

Műszakilag az új luxus SUV a koreai piacon már egy ideje elérhető Grand Koleos felnagyított változatának tekinthető, a két modell osztozik a kínai Geelytől származó CMA platformon – amelyet a kompakt méretű Volvo XC40 is használ – és az öntöltő hibrid hajtásláncon is. Utóbbi egy 1,5 literes turbómotorból, egy indítómotor-generátorból, egy villanymotorból és egy kis méretű, 1,6 kWh kapacitású akkumulátorból áll.