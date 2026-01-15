autós hírfrancia autóRenault

Fényűző óriás szabadidő-autóval rukkolt elő a Renault

A kínai alapokra épülő, hibrid hajtású Filante a francia gyártó első prémiumautója a 2001-es Vel Satis óta.

2026. 01. 15. 16:25
Forrás: Renault
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Visszatér a Renault a prémium autópiacra egy felső kategóriás új SUV-val, amely a Volvo XC90 és az Audi Q7 versenytársa lesz az Európán kívüli kulcsfontosságú piacokon, főleg Dél-Koreában. A Filante névre keresztelt modell (a rekorddöntő, együléses elektromos koncepcióautójáról lehet ismerős) a zászlóshajóként szolgál majd a márka globális modellkínálatában. 

Renault Filante
Fotó: Renault

A Renault a jelentős európai beruházások és új termékek bevezetésének hosszú időszakát követően most az Európán kívüli terjeszkedésre helyezi át a hangsúlyt, amit a Filante bemutatása is jelez. A francia gyártó nem csak Európában rendelkezik erős jelenléttel, hiszen több mint 80 országban van jelen a világon.

Renault Filante
Fotó: Renault

Elsőként Dél-Koreában kezdik forgalmazni az újdonságot,

ahol a Renault prémium autógyártóként szeretné újrapozicionálni magát. Kevesen tudják, hogy a francia gyártó jelenleg a harmadik legnagyobb márka a koreai piacon a helyi óriások, a Hyundai és a Kia mögött, amelyek együtt 90 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek.

Renault Filante
Fotó: Renault

Ötméteres hosszával és 1,9 méteres szélességével a Filante 

nagyobb, mint a Renault bármelyik európai modellje,

és a formanyelve is igencsak eltérő, jóval lágyabb dizájn jellemzi. Bár formájában és méretében elvileg egy SUV, a viszonylag lapos karosszériáját a szedánok ihlették, ellentétben a magasabb építésű,  robusztusabb riválisaival. 

Renault Filante
Fotó: Renault

Műszakilag az új luxus SUV a koreai piacon már egy ideje elérhető Grand Koleos felnagyított változatának tekinthető, a két modell osztozik a kínai Geelytől származó CMA platformon – amelyet a kompakt méretű Volvo XC40 is használ – és az öntöltő hibrid hajtásláncon is. Utóbbi egy 1,5 literes turbómotorból, egy indítómotor-generátorból, egy villanymotorból és egy kis méretű, 1,6 kWh kapacitású akkumulátorból áll. 

A rendszerteljesítmény eléri a 250 lóerőt, a nyomaték pedig az 565 Nm-t.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu