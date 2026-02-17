Rendkívüli

Betilthatják a szarvkormányt és a gombok nélküli műszerfalat

Komoly biztonsági kockázatnak látják Kínában a futurisztikus autóbelsőket. Vajon mit lép majd erre Európa?

2026. 02. 17. 11:25
Fotó: Tesla
Tanulmányautókban vagy filmekben/sorozatokban (pl. Knight Rider) már évtizedek óta lehet szarvkormánnyal találkozni, ám a sorozatgyártásukra közel öt évvel ezelőttig kellett várni. Akkor vezette be ugyanis a Tesla – bizonyos piacokon – a „yoke” nevű volánt, ám a kezdeti rajongás után sok tesztelő és persze autótulajdonos arról számolt be, hogy megszokhatatlan ezzel a kezelőszervvel az autó irányítása. Aligha véletlen, az ügyfél kérésére gyári készlettel lehet visszalakítani a Model S-eket és Model Y-okat nagyjából 350-400 ezer forintos áron, ám mindez nem riasztotta el a Lexus mérnökeit attól, hogy bevezessék a szarvat az RZ villanyautóban, méghozzá hagyományos kormányrúd helyett steer by wire rendszerrel kombinálva.

Fotó: Lexus

Nos, a Teslának, a Lexusnak és az őket esetleg követő gyártóknak gondja támadhat a kínai piacon, mert az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium frissíteni kívánja az autók kormányzására vonatkozó, jelen formában 2011 óta érvényben lévő normákat. Iparági hírek szerint már véglegesnek tekinthető és 2027. január elsején érvénybe is lép a módosítás, ami lényegében betiltja a szarvkormányokat, ugyanis ütközési teszteket ír elő a karima összesen tíz pontján, köztük a legtetején is. Ilyen rész értelemszerűen nincs a szarvkormányon, és a minisztérium szerint éppen ez a baj: nem fogja fel a vezető előrelendülő fejét/testét, így beverheti a műszerfal kemény részébe (főleg a légzsákkal való találkozás utáni, másodlagos sérülésként). Európában egyelőre nem vizsgálják a balesetek ilyesfajta aspektusát.

Fotó: Tesla

További szigorításokat tervez végrehajtani Kína a 3-as és 4-es szintű önvezető rendszerek terén, emellett azt is veszélyesnek tartja, hogy minden funkciót a képernyőn, menüből lehet elérni – fizikai gombokat vagy kapcsolókat írna elő az olyan funkcióknak, mint az irányjelző, a vészvillogó, a segélyhívó és a fokozatválasztás (P, R, N, D). Mindez sok-sok autós tapasztalatával is egybevág, és látszólag a Tesla innovációit célozza, de időközben a kínai márkák és a külföldi autógyártók jelentős része is átvette a minimalista autóbelsőket, digitális kezelőfelületekkel. Az alábbi képen egy Volvo EX90 tabletrészlete látható, érdemes megnézni az elakadásjelző kapcsolóját (van egy másodlagos is, a tetőkárpiton):

Fotó: Volvo Cars

Amúgy kontinensünkön az Euro-NCAP is fizikai gombok beépítéséhez akarja kötni az ötcsillagos törésteszt-eredményt, arról azonban nincs hír, hogy a Kínában jövőre életbe lépő új ajtókilincs-előírásokat is követik-e. Utóbbiak apropóját számos olyan baleset adta, melynél az elektromos kilincsek akadályozták meg a – nem egyszer égő – járműben rekedt utasok kimenekítését. 

 

