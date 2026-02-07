Formabontó, de nem haszontalan – Kia PV5 bemutató

Már 18 éve annak, hogy a Kia Európában felhagyott a haszonjárművek forgalmazásával, helyette a mind modernebb személyautókra koncentrált. Most azonban a konszern vezetése olyan célt tűzött ki, amihez mindent be kell vetni: Európában a következő öt év alatt 49 százalékkal akarja növelni az eladásokat, ehhez pedig célszerű visszatérni a kisteherautók és furgonok világába is. Mivel hosszú távon gondolkodnak, dízelek helyett már elektromos járművekkel rukkolnak elő, a sort cikkünk főszereplője nyitja, 2027-ben jön a PV7, két évvel később pedig a PV9 teszi teljessé. Most tehát lássuk az első fecske Kia PV5-öt, mely háromféle változatban (Cargo furgon, Chassis Cab alváz, Passanger kisbusz) érhető el. Kétféle teljesítményű villanymotor (121 vagy 163 lóerő) közül lehet választani, a maximális nyomaték egységesen 250 Nm, akárcsak a 135 km/h végsebesség.

Fotó: Kia Motors

Alapvetően városi feladatok ellátására született az újdonság, a háromméteres tengelytáv ellenére mindössze tizenegy méter a fordulókör átmérője; és mivel a feláras nyújtott karosszériát a hátsó túllógás megtoldásával állítják elő, ez igaz a hosszú kivitelre is. Az ismert E-GMP.S műszaki alapot a haszonjárművek igényeihez igazították, előre került a hajtás és minden egyéb gépészet, a hátsó részben már csak az akkumulátor van a padlóban, így sikerült elérni a nagyon alacsony, 416 mm-es rakodási magasságot, a személyautó változatban pedig 399 mm magasra kell fellépni a hátsó résznél. Utóbbit leginkább taxinak szánják, a normál két üléssoros változat mellett lesz majd olyan hármas tagolású is, ahol az anyósülés helyén csomagtartó lesz, középen két fotel, leghátul pedig hármas pad.

Fotó: Kia Motors

Főszerepben két magyar: a terméktervező és a dizájner

Róka Dániel már a kezdetekről, 2022 közepétől dolgozik az új elektromos modell fejlesztésén, a családi háttere – édesapja nemzetközi viszonylatban dolgozó magánvállalkozó kamionsofőr – segítségével mind az üzembentartók oldaláról is pontosan tudja, milyennek kell lennie egy haszonjárműnek. Például a 12,9 colos központi érintőképernyő olyan szoftvert kapott, ami képes a megállók (rakodási pontok) és a töltések optimalizálásával megtervezni az útvonalat, illetve az üzemeltető saját flottakövető rendszerével is kompatibilis, azaz emiatt nem kell külön táblagépet/okostelefont használnia a sofőrnek. A dobozos változat rakterét úgy alakították ki, hogy oda a meglévő átépítők polcrendszerei gond nélkül beépíthetőek; a Kia nemcsak európai, de importőri szinten, így Magyarországon is együttműködéseket kötött a helyi átalakítókkal.