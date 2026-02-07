Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Formabontó, de nem haszontalan – Kia PV5 bemutató

Különleges megjelenésű, modern műszerfalú és elektromos hajtású, ugyanakkor a praktikumra nagyon is sokat adó kishaszonjárművel bővül a koreai márka kínálata, amelynek külön érdekessége, hogy két honfitársunk is kiemelkedő szerepet kapott a tervezésénél.

2026. 02. 07. 10:16
Róka Dániel (balra) és Sebestyén Marcell (jobbra), a PV5 megálmodói. Fotó: Kia Motors Hungary
Már 18 éve annak, hogy a Kia Európában felhagyott a haszonjárművek forgalmazásával, helyette a mind modernebb személyautókra koncentrált. Most azonban a konszern vezetése olyan célt tűzött ki, amihez mindent be kell vetni: Európában a következő öt év alatt 49 százalékkal akarja növelni az eladásokat, ehhez pedig célszerű visszatérni a kisteherautók és furgonok világába is. Mivel hosszú távon gondolkodnak, dízelek helyett már elektromos járművekkel rukkolnak elő, a sort cikkünk főszereplője nyitja, 2027-ben jön a PV7, két évvel később pedig a PV9 teszi teljessé. Most tehát lássuk az első fecske Kia PV5-öt, mely háromféle változatban (Cargo furgon, Chassis Cab alváz, Passanger kisbusz) érhető el. Kétféle teljesítményű villanymotor (121 vagy 163 lóerő) közül lehet választani, a maximális nyomaték egységesen 250 Nm, akárcsak a 135 km/h végsebesség.

Fotó: Kia Motors

Alapvetően városi feladatok ellátására született az újdonság, a háromméteres tengelytáv ellenére mindössze tizenegy méter a fordulókör átmérője; és mivel a feláras nyújtott karosszériát a hátsó túllógás megtoldásával állítják elő, ez igaz a hosszú kivitelre is. Az ismert E-GMP.S műszaki alapot a haszonjárművek igényeihez igazították, előre került a hajtás és minden egyéb gépészet, a hátsó részben már csak az akkumulátor van a padlóban, így sikerült elérni a nagyon alacsony, 416 mm-es rakodási magasságot, a személyautó változatban pedig 399 mm magasra kell fellépni a hátsó résznél. Utóbbit leginkább taxinak szánják, a normál két üléssoros változat mellett lesz majd olyan hármas tagolású is, ahol az anyósülés helyén csomagtartó lesz, középen két fotel, leghátul pedig hármas pad. 

Fotó: Kia Motors

Főszerepben két magyar: a terméktervező és a dizájner

Róka Dániel már a kezdetekről, 2022 közepétől dolgozik az új elektromos modell fejlesztésén, a családi háttere – édesapja nemzetközi viszonylatban dolgozó magánvállalkozó kamionsofőr – segítségével mind az üzembentartók oldaláról is pontosan tudja, milyennek kell lennie egy haszonjárműnek. Például a 12,9 colos központi érintőképernyő olyan szoftvert kapott, ami képes a megállók (rakodási pontok) és a töltések optimalizálásával megtervezni az útvonalat, illetve az üzemeltető saját flottakövető rendszerével is kompatibilis, azaz emiatt nem kell külön táblagépet/okostelefont használnia a sofőrnek. A dobozos változat rakterét úgy alakították ki, hogy oda a meglévő átépítők polcrendszerei gond nélkül beépíthetőek; a Kia nemcsak európai, de importőri szinten, így Magyarországon is együttműködéseket kötött a helyi átalakítókkal.

Fotó: Kia Motors

Ennél sokkal jobban látható eredménye is van a magyar kéznek, a PV5-ös külsejét ugyanis Sebestyén Marcell rajzolta meg, aki (Kovács Miklós mellett) többek közt a Ceed, az Optima és a Stinger formáján is dolgozott. Neki senior külső dizájnerként ezúttal egy téglatestre kellett szemrevaló ruhát húznia, miközben a praktikus szempontokat is szem előtt kellett tartani – mint a képeken is látható, ez a törekvése sikerrel járt, a furgonoknál megszokott alapelvek helyett tiszta lappal megkezdett munka eredménye egy (különösen az orrkialakítást tekintve) szemrevaló és egyedi jármű lett. Mivel ezek az áruszállítók egy-egy vállalkozás mozgó cégérének is számítanak, mindenképp értékelendő a Kia németországi fejlesztőközpontjában dolgozó magyar páros, és természetesen a velük dolgozó többi tervező újszerűséget célzó erőfeszítése. 

Fotó: Kia Motors

Kishaszonjárműhöz képest simán és csendesen fut

Egy rövid próbakörre is lehetőségünk volt elvinni a Kia PV5 egyik példányát, történetesen azt, amibe egy polcrendszer volt beépítve – utóbbi könnyen kivehető táskákat, számos apró fiókot és egy szálanyag-tartó felső polcot is tartalmazott. Minden ajtó felől van világításkapcsoló, a tetőn végigfutó LED-csíkok a raktér egészét megvilágítják, egy 250 voltos (16 A) konnektor jóvoltából pedig áramforrásként is lehet használni az autót, például kézi szerszámokhoz. Magasan húzódik a vezetőfülke padlója, a kezelés pedig egyértelmű, bár szokatlan, hogy az egyébként takarásban lévő jobb alsó bajuszkapcsolón (amely irányváltó is a haladáshoz) rejtőzik az indítógomb. A kormánytól balra található egy kicsit nehezen hozzáférhető (a saját tömege miatt lecsukódó fedelű) fedett tároló, amely a napjainkban kissé avítt, papíralapú menetlevél ideális helye.

Fotó: Kia Motors

Nagyon csendes az utastér, részben a nagy méretű laminált oldalablakok, részben a hatásos szigetelések jóvoltából, a villanymotor szabályzása pedig kifinomult, így a menetstabilizálónak még padlógáznál is alig kell dolgoznia. Egész jó a fékenergia-visszatáplálás mértéke, de essen szó a villanyfurgon egyik legfontosabb alkatrészéről, az akkuról is: kiviteltől függően 51,5–71,2 kWh az NMC kémiájú telepek kapacitása, így a csúcsmodell 412 kilométeres WLTP hatótávolsággal büszkélkedhet, és erre a drága részegységre a Kia nyolc év vagy 160 ezer kilométer garanciát vállal. Valószínűleg így is kihívás lesz a ma még dízelek dominálta szegmensben a meggyőzni a vásárlókat, ehhez a PV5 esetében a finanszírozási és a már említett raktér-berendezései (vagy felépítmény) opciók mellett a cégek számára egyelőre még elérhető, akár négymillió forintos állami vásárlási támogatást is felhozzák érvként. 

Fotó: Kia Motors
info

Nettó 12,45 millió forinttól indul az alvázas kisteherautó kivitel (felépítmény nélkül), míg az ötszemélyes kisbusz akciósan 15-17,6 millió forint közötti áron kapható. Összehasonlításul az alap Volkswagen Buzz Cargo 20,9 milliótól érhető el.

Fotó: Kia Motors

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

