Illegális autóbontót fedeztek fel egy budapesti áruház parkolójában + videó

Mintha a harmadik világban járnánk: flexszel és csákánnyal estek a roncsoknak a bolt közvetlen közelében.

2026. 02. 20. 15:39
Fotó: Budapesti Rendőr-főkapitányság-Facebook.
Megdöbbentő videó kezdett terjedni a közösségi médiában arról, hogy egy XX. kerületi bevásárlóközpont parkolójában tucatnyi romos autó áll sorban, és flex, feszítővas, csákány segítségével szétbontják őket – miközben pár méterrel távolabb a vásárlók jönnek-mennek. Ez a felvétel a rendőrségnek is szemet szúrt, kimentek a helyszínre, és hat embert előállítottak. Az eddigi adatok szerint nem lopott, hanem roncsként megvásárolt autókról van szó, melyeket állításuk szerint nem tudtak egyben, trélerrel elszállíttatni a jelenlévők, ezért darabokra szerelve kívánták máshová vinni. Egyelőre nem lehet tudni, mit szólt a tevékenységhez a közforgalom előtt megnyitott magánterület tulajdonosa, miként az sem, hogy történtek-e alkatrészeladások, mindenesetre a hulladékgazdákodási törvény szerint az ilyen bontás illegális. Csak az tűnik biztosnak a nyomozás elején, hogy nem a bolti vásárlók autóit kezdték szétszedni.

 

 

