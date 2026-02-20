Illegális autóbontót fedeztek fel egy budapesti áruház parkolójában + videó

Megdöbbentő videó kezdett terjedni a közösségi médiában arról, hogy egy XX. kerületi bevásárlóközpont parkolójában tucatnyi romos autó áll sorban, és flex, feszítővas, csákány segítségével szétbontják őket – miközben pár méterrel távolabb a vásárlók jönnek-mennek. Ez a felvétel a rendőrségnek is szemet szúrt, kimentek a helyszínre, és hat embert előállítottak. Az eddigi adatok szerint nem lopott, hanem roncsként megvásárolt autókról van szó, melyeket állításuk szerint nem tudtak egyben, trélerrel elszállíttatni a jelenlévők, ezért darabokra szerelve kívánták máshová vinni. Egyelőre nem lehet tudni, mit szólt a tevékenységhez a közforgalom előtt megnyitott magánterület tulajdonosa, miként az sem, hogy történtek-e alkatrészeladások, mindenesetre a hulladékgazdákodási törvény szerint az ilyen bontás illegális. Csak az tűnik biztosnak a nyomozás elején, hogy nem a bolti vásárlók autóit kezdték szétszedni.