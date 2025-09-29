Schmidt Mária új írása

Most kedvcsinálónak ezt a részt emeltem ki belőle:

„A fiatal Navalnij Putyin megválasztása után a nyugati orientációt hirdető mérsékelt ellenzék emblematikus alakjává vált. Kritizálta a kormányt, jobb és működőbb megoldásokat ajánlott. Nézeteit erőteljes ukránellenesség színezte. Nasi (mi) nevű ukránellenes orosz nacionalista mozgalmat szervezett. Határozottan rasszista és homofób nézeteket vallott. De persze mindenki változhat. Hogy is tartja a mondás? Van az a pénz, amiért korpásodik a hajam.

Mára majdnem teljesen feledésbe merült, hogy egy időben az Amnesty International is kifogásolta Navalnij videóinak tartalmát, mert azok minősíthetetlenül beszéltek a migránsokról, videóiban sokakat le is köptek. Nem volt titok Navalnij szélsőséges homofóbiája sem. 2009-ben a melegeknek azt üzente, hogy az ő mozgalmának a tüntetésein csak elkülönülten vehetnek részt. Az LMBTQ-lobbi transzatlanti megerősödésével párhuzamosan, minden bizonnyal a támogatások gördülékenységének biztosítása érdekében, ezeken a véleményein finomított.

Navanij 2013-ban A jövő Oroszországa (Russia of the Future) pártja képviseletében részt vett a moszkvai polgármester-választáson, ahol a szavazatok 27%-át szerezte meg. A győztes 52%-ot kapott.

Ezt követően hangot és irányt váltott. A putyini rendszer kritikusából a rendszer ellenségévé vált, a rendszer gyűlöletével házalt, a rendszer megdöntését tűzte ki célul.

Fő fegyvere a korrupció elleni küzdelem lett. Korrupcióellenes Alapítványa élén mindenkit korrupcióval és luxizással (!) vádolt, aki gazdag lett. Nem csak a politikai, de a gazdasági és a média elit tagjai ellen is leleplező videókat gyártott, vagy gyártottak neki, mert egyesek szerint a filmeket külföldön, külföldiek készítették.

A mondás az volt: ha gazdag vagy, korrupt vagy.

Ha luxizol, lopott pénzből teszed. Filmet készített, vagy készítettek neki Putyin palotáiról, amiket az egész világon terítettek, és amikkel az oroszokat hergelték. (Ahogy a hatvanpusztai gazdasággal hergel hadházycska-csicska.) De Medvegyev és mások is sorra kerültek. Mindezzel sok ellenséget szerzett magának.”

Hát így. A teljes írást itt olvashatják el.