Herczeg Ferenc-idézet vasárnapra

Esős vasárnap. Ősz. Arany János is előkerül ilyenkor…

„Híves, borongó őszi nap;

Beült hozzám az únalom:

Mint a madár, ki bús, ki rab,

Hallgat, komor, fázik dalom.

Mit van tennem? olvasni tán…?

Maradj Homér, fénydús egeddel,

Maradj te most!… Jer Osszián,

Ködös, homályos énekeddel.”

Így. De itt egy Herczeg Ferenc-idézet, most aktuálisabb, mint 1920-ban.

Tessék gondolkodni, hogy miért ne vegyük túlságosan komolyan Európát. Illetve ami mára lett belőle…

Ifjúságunkban abban nőttünk fel, hogy esküdtünk a francia szabadságszeretetre és az angol jogérzetre, és ma kiábrándultunk mindenből.

Én ebben a háborúban csak egy népet ismerek, amely a vértengeren keresztül rogyásig megtartotta minden szerződését, csak egy kultúrnemzetet láttam, és ez a miénk volt. Mi békeidőben megengedtük magunknak azt a luxust, hogy hittünk a nemzetközi kultúrában, de ez csak arra való volt, hogy ne lássuk, hogy a nyugati kultúra helyett a keleti barbárságot kapjuk! Magyarországnak csak egy mentő szövetségese lehet, és ez a magyar testvér, ha egységes tud maradni

(Herczeg Ferenc, Délvidéki Liga 1920:10)