Mit csinált a főváros október 23-án?

Lehet, hogy a nemzet fővárosának vezetése egyszerűen elfeledkezett '56-ról?

Bayer Zsolt
2025. 10. 25. 11:20
Fotó: MTI/Purger Tamás

Nem tudom, másnak feltűnt-e, de muszáj megkérdeznem: mit csinált, mivel és hogyan emlékezett meg Budapest önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról? Önök tudnak valami eseményről, műsorról, megemlékezésről, azon kívül, hogy a hülye Karácsony Gergely bebiciklizett a Békemenet tömegébe provokálni?

Lehet, hogy a nemzet fővárosának vezetése egyszerűen elfeledkezett '56-ról?

Még szerencse, hogy a szivárványszínű zászlót nem felejtik el kitűzni a városházára. Így legalább mindenki pontosan tudhatja, mi a fontos ezeknek...

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Purger Tamás)

