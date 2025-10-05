Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett. És nyilvános idegrohamot kaptak, ha valaki leírta valakiről, hogy zsidó.

Változnak az idők.

Ma arab s…gget kell megint nyalni, mint a szovjet időkben, úgyhogy váltottak.

Hirtelen fontos lett a zsidó származás.

Persze csak akkor, ha „rossz zsidóról” van szó. Mert például Pressman esetében csak az volt fontos, hogy ratyi. A zsidóság nem.

Bezzeg most…

Tényleg, nem tudja valaki, hogy a cikket jegyző Lilike vajon zsidó? Hát az Uj Peti?

Ha már, ugye…

Inkluzív, szeretetteljes, liberális safespace-szé alakult Soros lapja: óriási zsidózásokban vannak a 444 olvasói.