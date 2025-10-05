idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Változnak az idők

Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
PressmanSorosLilike444antiszemitizmus 2025. 10. 05. 21:01

Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett. És nyilvános idegrohamot kaptak, ha valaki leírta valakiről, hogy zsidó.

Változnak az idők.

Ma arab s…gget kell megint nyalni, mint a szovjet időkben, úgyhogy váltottak.

Hirtelen fontos lett a zsidó származás.

Persze csak akkor, ha „rossz zsidóról” van szó. Mert például Pressman esetében csak az volt fontos, hogy ratyi. A zsidóság nem.

Bezzeg most…

Tényleg, nem tudja valaki, hogy a cikket jegyző Lilike vajon zsidó? Hát az Uj Peti?

Ha már, ugye…

Inkluzív, szeretetteljes, liberális safespace-szé alakult Soros lapja: óriási zsidózásokban vannak a 444 olvasói.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekHont András

„Drága Selyempetya, hősiesen futamodsz meg éppen!” – Hont András jól odapörkölt Magyar Péternek

Magyar Nemzet avatarja

Ezt nem teszi ki az ablakba a Tisza-vezér.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu