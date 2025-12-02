A legfrissebb hír: „Brüsszel legfelsőbb köréig érnek a legújabb korrupciós botrány szálai. Belgiumban kedden razziát tartottak az Európai Külügyi Szolgálatnál, a brugge-i College of Europe-ban és magánlakásoknál, három személyt őrizetbe véve, köztük Federica Mogherinit, az Európai Bizottság korábbi alelnökét és a bizottság egy magas rangú tisztviselőjét. Az Európai Ügyészség vizsgálja az EU által finanszírozott junior diplomataképzéssel kapcsolatos lehetséges csalást, amely közbeszerzési visszaéléseket és bizalmas információk megosztását is érintheti. A műveletekben az OLAF is részt vett, a nyomozás továbbra is folyamatban van.”

(https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/12/brusszel-korrupcios-botrany)

Egyem a kis szívét ennek a Federica Mogherininek! Mennyi baja volt velünk mindig! Nem akarunk migrációt, korruptak vagyunk, miegyéb.

Most ül az előzetesben.

De biztos vagyok benne, hogy hamarosan kiengedik, és ott folytatja majd, ahol abbahagyta.

Mondom: Brüsszel mindig korrupt volt.

De az nem baj…

Borítókép: Federica Mogherini (Fotó: AFP)