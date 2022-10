Újlengyelben is megjelent a rejtélyes baloldali háromszög

Lapunk korábban közölte, hogy a Smart Data Solutions egy a Facebookon terjesztett személyiségteszt segítségével választók profilozását végezhette el. Az ilyen tesztek által felvázolt pszichológiai profilok és közösségi médiás adathalmazok összevetéséből következtetéseket lehet levonni a felhasználókról, ezek alapján pedig pontosabban lehet személyre szabni a hirdetéseket. A Smart Data Solutions tesztjének kitöltésekor kifejezetten feltételként szabták meg, hogy a felhasználó a Facebook-profiljával jelentkezzen be, ami által a publikus adatai megadása mellett a kedveléseit is meg kellett osztania.

Hasonló módszerről beszélt a választók profilozása kapcsán egy márciusban kiszivárgott hangfelvételen Patrick Frank, a DatAdat osztrák leányvállalatának tájékoztatási igazgatója is, amikor úgy fogalmazott: „mi annyit tudunk tenni, hogy ezt a listát felhasználva megcélzunk hasonló közönséget, és tudod, megkérjük őket, hogy írjanak alá egy petíciót, töltsenek ki egy kérdőívet vagy adakozzanak, vagy végezzenek bármi ilyen tevékenységet, hogy el tudjunk kezdeni információkat szerezni róluk, és megcélozni hasonló közönséget a Facebookon és más közösségimédia-platformokon keresztül.”

És most vissza Újlengyelbe! Ugyanis nem csak a Smart Data Solutions kapcsolódik a magyar adóparadicsomhoz és Suga Gábor Patrikhoz, de megjelent itt egy újabb baloldali szereplő, a DK-közeli Ezalényeg nevű álhírportál is. Ennek domainjét egy olyan cég, nevezetesen a Ruffnet Zrt. regisztrálta, amelynek székhelye szintén ugyanazon az újlengyeli címen van, amire a Smart Data Solutions Kft.-t, az SGP Analytics Kft.-t és korábban a Marketing and Analytics Kft.-t is bejelentették.

Érdemes kitérni Suga Gábor Patrikra is. A cégekről fellelhető adatok szerint a férfi a baloldali extitokminiszter, Ficsor Ádám bizalmasa lehet. Amellett ugyanis, hogy átvette Ficsor volt cégét, a Smart Data Solutions Kft.-t, Sugának több közös érdekeltsége is van egy Sipos Dávid nevű személlyel, akinek édesanyja, Ficsor Ilona feltehetően a volt miniszter rokona. Mindezt alátámasztja az is, hogy Sipos Dávid korábban társtulajdonosa volt a Smart Data Solutions Kft.-nek és a DatAdat Professional Kft.-nek is. Utóbbi a DatAdat-csoport központi vállalkozása.

