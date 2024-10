Migránsok tombolnak Nyugat-Európában, Ukrajnában az erőszakos sorozások ellen tüntetnek, bosnyák–magyar meccs – ezek a hét videói

Orbán Viktor kajakkirálynőre cserélte Schwarzeneggert

A miniszterelnök ezúttal Kovács Katalin sokszoros olimpiai és világbajnokunkkal kereste fel a konditermet. Orbán Viktor a videóban azt is elárulta, hogy a TEK-esektől tanulta el a kettlebell használatát.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a kormányfő Arnold Schwarzeneggerrel együtt edzett szeptemberben.

Magyarországgal közösen fejleszti tovább a Gripeneket Svédország

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter történelminek is nevezhető megállapodást írt alá Stockholmban.

Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék elkótyavetyélnének egy fővárosi kollégiumot

– Budapesten lakhatási válság van. A fiatalokat komolyan terheli a fővárosi kollégiumi férőhelyek szűkössége, nem ritka a kétszeres túljelentkezés sem – mondta Szentkirályi Alexandra, majd kifejtette:

– Karácsony Gergely a 2019-es programjában még külön programpontot szentelt a kollégiumi férőhelyek támogatására.

Ehhez képest a Budaörsi úti eredetileg több száz fő befogadására alkalmas kollégium évek óta üresen áll. A főváros balliberális vezetése pedig szokás szerint nem tesz semmit, sőt árulja a tulajdonában lévő épületet. Ahelyett, hogy felújítanák vagy más lakhatási célú funkciót találnának neki, egész egyszerűen elkótyavetyélnék.

Így ünnepelték a Hamász vezérének halálát

Joe Biden szerint ez egy jó nap Izrael és az Egyesült Államok, valamint a világ számára. Izrael utcáit ellepték az ünneplő emberek.



Videón a merénylő, aki Izraelben lövöldözött

Egy harminc év körüli rendőrt gyilkolt meg az út szélén álló és lövöldöző terrorista.



Egy migráns agyba-főbe ver egy ellenőrt

Az erőszakos migránsok gyakran drogok hatása alatt állnak, emiatt törnek-zúznak az utcákon.

Döbbenetes videó látott napvilágot a közösségi oldalakon. A felvételen az látható, ahogy egy migráns rágyújt egy cigarettára az egyik villamosjáraton, majd amikor az ellenőr rászólt, az erőszakos migráns megvadult, és agyba-főbe kezdte verni a férfit. Végül egy másik utas sietett a bajba jutott férfi segítségére.

Olaszországban mindennaposak lettek az alábbihoz hasonló jelenetek a forgalmasabb csomópontoknál. Attól sem riadnak vissza, hogy életveszélyes sérülést okozzanak a járókelőknek, ha nem tetszik nekik valami.

Spanyolországban sem jobb a helyzet, ahol a migránsok nemcsak a helyieket, hanem egymást is gyakran megverik.



Elszabadultak az indulatok Kijevben

Utcára vonultak az ukrán nők, hogy az orosz–ukrán háborúba elhurcolt férfiakért tüntessenek.

Tömegtüntetések kezdődtek Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya ellen.

Ukrajna-szerte utcára vonultak a nők, akik az eltűnt férfiak miatt tüntetnek.

Mint ismert, az államfő arra utasította a hadsereget, hogy gyűjtsék be a hadköteles férfiakat, ha kell, akkor erőszakkal. Ennek megfelelően még az utcáról is elviszik az embereket a sorozótisztek.



Bosnyák–magyar: ilyen volt a meccsnapi hangulat a helyszínen

Vasárnap nemhogy Zenicán, még a stadion környékén sem utalt semmi arra, hogy hétfőn hivatalos futballmeccset rendeznek a városban. A mérkőzésnapra megváltozott a helyzet: déltájban már árusok lepték el a Bilino Polje Stadion környékét.



Szoboszlai hihetetlen osztályzatokat kapott, a Liverpool is leborul előtte

Mint arról beszámoltunk, labdarúgó-válogatottunk hétfőn 2-0-ra győzött a bosnyákok vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulós mérkőzésén Zenicában. Együttesünk mindkét gólját Szoboszlai Dominik szerezte, a Liverpool játékosa parádés statisztikai mutatókkal zárta a találkozót.

Szoboszlai Dominik nyilatkozott a lefújás után lapunknak.

Imre Bence: Megkaptam a lehetőséget és élek is vele

Újvidéken lépett pályára a THW Kiel az Európa Liga második fordulójában. A németek, ha nem is könnyen, de igazolták a papírformát és 32-28-ra nyertek a Vojvodina ellen. A Kiel és a mérkőzés legeredményesebb játékosa a magyar válogatott szélsője, Imre Bence volt, közel 60 percet töltött a pályán és 11 lövésből 8 gólt szerzett, csapatában a hétmétereseket is ő lőtte – biztos kézzel. Az éppen a meccs napján 22. születésnapját ünneplő kézilabdázó nyáron igazolt a Ferencvárosból a német kikötőváros csapatához, bár az első hetekben kisebb hullámvölgybe került, most ismét kitűnő formában játszik.

Lélegzetelállító Guinness-rekordot állított fel egy magyar biliárdos

A legnagyobb távú ugratott lökést biliárdban Kővári Bence jegyzi a világon, a Guinness-rekordot érő mutatványt Nyíregyházán mutatta be.