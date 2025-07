Orbán Viktor levelet írt a végzős egyetemistáknak

Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt a frissen végzett diplomásoknak is – tudta meg lapunk az egyik diplomás édesanyjától, aki elküldte nekünk a levelet, mondván, hogy nem csak az érettségizőket köszöntötte így a kormányfő. A levélben a miniszterelnök őszinte elismerését fejezte ki Magyarország kormánya nevében a diplomásoknak az oklevél átvétele alkalmából.

Méltán lehetnek most büszkék önre szülei, akik az elmúlt években folyamatosan ösztönözték tanulmányait. A diploma megszerzése mögött ugyanis a legtöbbször ott áll az egész család erőfeszítése és összefogása

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor gratulált a végzős egyetemistáknak (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor hangsúlyozta: ezért is tartják fontosnak, hogy hazánk családbarát ország legyen. Az első évek frissen végzett diplomásként mindig sok kihívást rejtenek. Emiatt számos intézkedést vezettek be, amelyekkel a fiatalok életkezdéséhez nyújtanak támogatást, hogy ne csak a szakmájukban tudjanak elindulni, hanem ha szeretnének, mielőbb családot is alapíthassanak.

„Gratulálok okleveléhez, és további boldog, eredményes éveket kívánok!” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormány stabil és biztonságos jövőt kínál a fiataloknak

– A miniszterelnöki levél fontos üzenete, hogy Magyarország számít a fiatalokra, akiknek stabil és biztonságos jövőt kínál – mondta lapunknak Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Mint hangsúlyozta, a felnőtt élet indításának három fő területén támogatják a fiatalokat.

Az egyik a családtámogatási rendszer, amelyben a héten történelmi fordulópont következett be: július 1-jétől életbe lépett a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése.

A másik a munkavállalás területe, ahol a kormány több munkavállalást segítő programot indított, melyek eredményeként, a nemzetközi összehasonlításokat tekintve, egy friss diplomás viszonylag gyorsan el tud helyezkedni Magyarországon. Ezenfelül segítséget nyújtanak az otthonteremtésben is, amelynek újabb bizonyítéka a héten bejelentett intézkedés, miszerint bárki és bárhol igényelhet háromszázalékos kedvezményes hitelt az első lakása vagy háza megvásárlására – mutatott rá a főtanácsadó.

Nagy előrelépések a felsőoktatásban

Nyitrai Zsolt arra is kitért, hogy Magyarországon az elmúlt években jelentősen nőtt a felsőoktatásban tanulók száma, mivel több mint 330 ezer hallgató vesz részt ilyen képzésben. Ez annak is köszönhető, hogy a felsőoktatásra fordított források megduplázódtak az elmúlt években.

Magyarország kormánya különösen fontosnak tartja a magyar tudást, a friss diplomásokban rejlő erőt és értéket, ezért is támogatja a fiatalokat és a felsőoktatási intézményeket.

A főtanácsadó leszögezte: a brüsszeli bürokráciánál nem ismeretlen a kettős mérce, amikor a megújult magyar egyetemek fiataljait korlátozza az Erasmus- és a kutatókat a Horizon-programban való részvételben. Amit szabad másoknak, azt a magyaroknak nem mindig engedik meg. Elhibázott döntés, hogy Brüsszel azért kívánja büntetni a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, mert a magyar kormánynak politikai vitája van az uniós vezetéssel a háború és béke, a gender-propaganda és az illegális migráció kérdéskörében.

– Magyarország kormánya gyorsan lépett: bevezettük a Pannónia-programot, melynek keretében tízmilliárd forint áll rendelkezésre 2026-ban is, hogy minden hallgató megkaphassa a neki járó lehetőséget, amit Brüsszel igaztalan módon próbált meg tőlük elvenni – jelentette ki.

Nyitrai Zsolt felidézte: a magyar modell sikeres nemzetközi példák alapján valósult meg. Ebben a modellben több forrás és lehetőség jut a felsőoktatási intézmények tanárainak és hallgatóinak is. Már 12 magyar egyetem bekerült a világ legjobb öt százalékába.