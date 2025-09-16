Magyar Péter embereinek kellett volna megfékezni Ruszin-Szendi Romuluszt? + videó

– Egy rendezvényen a rendezők kutya kötelessége a rend biztosítása, hogy mindenki biztonságban legyen. A mindenkit úgy értem, hogy azok is, akik esetleg kritizálják az előadót – mondta lapunknak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke. Német Ferenc hozzátette, hogy amikor Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén lökdösött egy újságírót, akkor megbotránkoztató tettlegességet követett el, és akár a garázdaság gyanúja is felmerül.

Arról nem is beszélve, hogy még a saját szimpatizánsai között is riadalmat kelthetett. Amit láttunk, az egyértelműen egy személy ellen irányuló erőszak volt, amit mindenképpen meg kellett volna akadályozni azoknak az embereknek, akik Magyar Péterre vigyáztak vagy a rendezvény szervezőinek.

Német Ferenc szerint nem kizárt a garázdaság. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

–Azt pedig mindenképp hozzátenném még, hogy az Ruszin-Szendi Rumulusz felelőssége, hogy a viselkedésével milyen példát mutat. Itt most egy rá teljesen veszélytelen embert inzultált, csak azért, mert kérdezni merte egy rendezvényen – mondta Német Ferenc.

Hasonló a rendőrség véleménye is. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte lapunkkal, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvény helyszínén a rend fenntartása a szervező felelőssége. „A rendőrség a rendezvény helyszínén, illetve annak közvetlen környezetében minden bejelentett és általa észlelt konfliktushelyzetre időben reagált” – írták. Ahogy arról korábban beszámoltunk,

Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét, miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a tokatábornokot.

Az állami pénzen elvégzett zsírleszívásáról elhíresült luxusaltábornagy azért viselkedhetett ilyen feszülten, mert kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, amit most hevesen próbálnak tagadni.

Azonban nem ez volt az egyetlen atrocitás, ami jobboldali újságírókat ért.

A tiszások akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Egy csoport akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.