Magyar Péter embereinek kellett volna megfékezni Ruszin-Szendi Romuluszt? + videó

Szó nélkül hagyták a rendezvény szervezői, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fellökje a Mandiner riporterét Kötcsén. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke szerint Ruszin tette egyértelműen személy ellen irányuló erőszak volt, amit mindenképpen meg kellett volna akadályozni azoknak az embereknek, akik Magyar Péterre vigyáztak vagy a rendezvény szervezőinek.

Suki Zoltán
2025. 09. 16. 15:56
Honvédelmi Minisztérium , Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Huszár Márk
– Egy rendezvényen a rendezők kutya kötelessége a rend biztosítása, hogy mindenki biztonságban legyen. A mindenkit úgy értem, hogy azok is, akik esetleg kritizálják az előadót – mondta lapunknak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke. Német Ferenc hozzátette, hogy amikor Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén lökdösött egy újságírót, akkor megbotránkoztató tettlegességet követett el, és akár a garázdaság gyanúja is felmerül. 

Arról nem is beszélve, hogy még a saját szimpatizánsai között is riadalmat kelthetett. Amit láttunk, az egyértelműen egy személy ellen irányuló erőszak volt, amit mindenképpen meg kellett volna akadályozni azoknak az embereknek, akik Magyar Péterre vigyáztak vagy a rendezvény szervezőinek. 

20240517 Szeged Német Ferenc Fidesz önkormányzati képviselőjelölt podcast. Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM)
Német Ferenc szerint nem kizárt a garázdaság. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

–Azt pedig mindenképp hozzátenném még, hogy az Ruszin-Szendi Rumulusz felelőssége, hogy a viselkedésével milyen példát mutat. Itt most egy rá teljesen veszélytelen embert inzultált, csak azért, mert kérdezni merte egy rendezvényen – mondta Német Ferenc.

Hasonló a rendőrség véleménye is. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte lapunkkal, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvény helyszínén a rend fenntartása a szervező felelőssége. „A rendőrség a rendezvény helyszínén, illetve annak közvetlen környezetében minden bejelentett és általa észlelt konfliktushelyzetre időben reagált” – írták. Ahogy arról korábban beszámoltunk,

Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét, miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a tokatábornokot.

Az állami pénzen elvégzett zsírleszívásáról elhíresült luxusaltábornagy azért viselkedhetett ilyen feszülten, mert kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, amit most hevesen próbálnak tagadni.

Azonban nem ez volt az egyetlen atrocitás, ami jobboldali újságírókat ért.

A tiszások akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Egy csoport akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.

A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta.

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.

 

