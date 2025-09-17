Ilyen, amikor fegyverrel hirdetnek szeretetországot, figyelmeztet a honvédelmi miniszter + videó

„Úgy látom, a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. Magyar Péter nagy bajban van, és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik” – jegyezte meg közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter emlékeztetett: Magyar Péter elismerte, hogy ő is tudott arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverrel ment egy fórumra.

Egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek, gyerekek, idősek közé!

– emelte ki a tárcavezető, majd hozzátette: „Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a szeretetországot”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf reagált Magyar Péter azon kérdésére is, miszerint mi történt február 4-én Ankarában, ahonnan AIR MEDAVAC repülővel három orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét. A miniszter leszögezte: annak, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy „egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között. A törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült és azóta már szolgálatba is állt”.